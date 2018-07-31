Российский футболист Проничев перешел в клуб второй Бундеслиги

Проничев родился в Берлине и до 2014 года выступал за немецкие клубы — «Теннис-Боруссия», «Лихтерфельдер» и «Герта». В 2014-м футболист перебрался в петербургский «Зенит», где играл до 2017 года, затем на правах свободного агента перешел в «Герту». В прошлом сезоне он играл за вторую команду берлинского клуба. В ее составе Проничев провел 19 матчей, забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.