Роналду начал разорять итальянских болельщиков

По информации издания, цены на первый ряд центральных трибун увеличились со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус трибун стадиона «Маркантонио Бентегоди» стали стоить 60 евро вместо 40 евро, а стоимость билетов на угловые сектора увеличилась с 30 до 50 евро.

По информации Tuttosport.com, цены на билеты по той же причине подняла и «Парма», которая примет «Ювентус» в третьем туре Серии А (2 сентября). Первоначальная стоимость билетов на северный сектор, расположенный за воротами, составляла 25 евро. На матч с «Юве» те, кто не успел приобрести билеты, должны будут заплатить 178 евро. Tuttosport отдельно отмечает, что стоимость сезонного абонемента на этот сектор составляла 190 евро. Также выросла цена на билеты и на другие сектора: с 60 евро — до 199, с 70 — до 233, со 100 — до 386 и со 150 — до 450 евро.