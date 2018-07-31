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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

Роналду начал разорять итальянских болельщиков

Итальянский футбольный клуб «Кьево» поднял цены на билеты на домашнюю игру против «Ювентуса» на 50 процентов после перехода в туринскую команду нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает sportmediaset.it.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, цены на первый ряд центральных трибун увеличились со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус трибун стадиона «Маркантонио Бентегоди» стали стоить 60 евро вместо 40 евро, а стоимость билетов на угловые сектора увеличилась с 30 до 50 евро.

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По информации Tuttosport.com, цены на билеты по той же причине подняла и «Парма», которая примет «Ювентус» в третьем туре Серии А (2 сентября). Первоначальная стоимость билетов на северный сектор, расположенный за воротами, составляла 25 евро. На матч с «Юве» те, кто не успел приобрести билеты, должны будут заплатить 178 евро. Tuttosport отдельно отмечает, что стоимость сезонного абонемента на этот сектор составляла 190 евро. Также выросла цена на билеты и на другие сектора: с 60 евро — до 199, с 70 — до 233, со 100 — до 386 и со 150 — до 450 евро.

10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус». В Италии португалец будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Сообщалось, что туринский клуб за неделю заработал 54 миллиона евро на продажах футболок новичка.

В первом туре нового сезона Серии А «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево». Встреча состоится 19 августа. Ожидается, что в ней сыграет Роналду.

Криштиану Роналду провел первую тренировку за «Ювентус»
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08:12 (мск)© Ньюстюб
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