Вернувшийся в «Астану» полузащитник может снова отправиться в аренду в клуб КПЛ

Игрок принадлежит «Астане» и первую половину сезона провел в аренде в «Актобе».

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Суммарно в четырех матчах Жалмукан сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. Накануне хавбек покинул актюбинский клуб после завершения срока аренды.

Ожидается, что 22-летний футболист проведет оставшуюся часть сезона в аренде в «Атырау». Трансферное окно в Казахстане закрывается сегодня, 31 июля.