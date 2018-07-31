Вернувшийся в «Астану» полузащитник может снова отправиться в аренду в клуб КПЛ
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Дидар Жалмукан близок к переходу в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник молодежной сборной Казахстана Дидар Жалмукан близок к переходу в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок принадлежит «Астане» и первую половину сезона провел в аренде в «Актобе».
Суммарно в четырех матчах Жалмукан сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. Накануне хавбек покинул актюбинский клуб после завершения срока аренды.
Ожидается, что 22-летний футболист проведет оставшуюся часть сезона в аренде в «Атырау». Трансферное окно в Казахстане закрывается сегодня, 31 июля.
За столичный клуб Дидар Жалмукан выступал с начала 2017 года, а в прошлом сезоне он также отдавался в аренду — в «Тобол».