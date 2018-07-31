Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
15Черенков. Навсегда
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

Вернувшийся в «Астану» полузащитник может снова отправиться в аренду в клуб КПЛ

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Дидар Жалмукан близок к переходу в «Атырау», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок принадлежит «Астане» и первую половину сезона провел в аренде в «Актобе».

Читайте также
Какие трансферы совершили казахстанские клубы 30 июля

Суммарно в четырех матчах Жалмукан сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. Накануне хавбек покинул актюбинский клуб после завершения срока аренды.

Ожидается, что 22-летний футболист проведет оставшуюся часть сезона в аренде в «Атырау». Трансферное окно в Казахстане закрывается сегодня, 31 июля.

За столичный клуб Дидар Жалмукан выступал с начала 2017 года, а в прошлом сезоне он также отдавался в аренду — в «Тобол».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Экзамен в Ереване. Превью к ответному матчу Лиги Европы "Пюник" - "Тобол"
Головин в «Монако». Как это будет
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Гилерме чуть не утопил «Локо», но отбил пенальти и спас его
Шубенков: на чемпионате Европы планирую порвать всех соперников
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка