Футболист «Монако» Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
ТАСС, 31 июля. Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не примет участие в матче за Суперкубок Франции против ПСЖ. Об этом сообщает пресс- служба «Монако».
ТАСС, 31 июля. Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не примет участие в матче за Суперкубок Франции против ПСЖ. Об этом сообщает пресс- служба «Монако».
22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч, который состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. Также не полетит в Китай капитан команды нападающий Радамель Фалькао.
«Монако» заявил на встречу за Суперкубок следующих футболистов: вратари — Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро; защитники — Антонио Баррека, Камиль Глик, Джемерсон, Ронаэль
Головин выступал за московский ЦСКА с 2012 года. В основной команде игрок дебютировал в сентябре 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского «Химика». Головин был признан лучшим молодым игроком чемпионата страны в сезоне-2015/16. Также в составе московского клуба Головин стал чемпионом России (сезон-2015/16) и трижды становился серебряным призером российского первенства (2014/15, 2016/17, 2017/18).