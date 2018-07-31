Футболист «Монако» Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции

22-летний футболист , который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч, который состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. Также не полетит в Китай капитан команды нападающий Радамель Фалькао .

Головин выступал за московский ЦСКА с 2012 года. В основной команде игрок дебютировал в сентябре 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского «Химика». Головин был признан лучшим молодым игроком чемпионата страны в сезоне-2015/16. Также в составе московского клуба Головин стал чемпионом России (сезон-2015/16) и трижды становился серебряным призером российского первенства (2014/15, 2016/17, 2017/18).