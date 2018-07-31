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12:45 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции

ТАСС, 31 июля. Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не примет участие в матче за Суперкубок Франции против ПСЖ. Об этом сообщает пресс- служба «Монако».

Источник: AP 2018

22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе, не вошел в заявку команды на матч, который состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. Также не полетит в Китай капитан команды нападающий Радамель Фалькао.

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«Монако» заявил на встречу за Суперкубок следующих футболистов: вратари — Диего Бенальо, Сейду Си, Альваро; защитники — Антонио Баррека, Камиль Глик, Джемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль, Андреа Раджи, Жюльен Серрано; полузащитники — Жан-Эд Ахолу, Самуэль Грансир, Хорди Мбула, Роберт Наварро, Кевин Н’Дорам, Жудилсон Пеле, Маркуш Лопеш, Юри Тилеманс; нападающие — Бальде Кейта, Софиан Диоп, Виллем Геббельс, Стефан Йоветич, Мусса Силла.

Головин выступал за московский ЦСКА с 2012 года. В основной команде игрок дебютировал в сентябре 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против дзержинского «Химика». Головин был признан лучшим молодым игроком чемпионата страны в сезоне-2015/16. Также в составе московского клуба Головин стал чемпионом России (сезон-2015/16) и трижды становился серебряным призером российского первенства (2014/15, 2016/17, 2017/18).

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