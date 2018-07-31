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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Проклятие третьего сезона. Букмекеры уверены, что Моуринью первым уволят в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считается первым, кого отправят в отставку в английской премьер-лиге. Букмекеры принимают ставки на увольнение португальца с коэффициентом 6,0.

Источник: Reuters
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Для Моуринью это третий сезон в «МЮ». Тренер недоволен, что этим летом клуб потратил мало денег на новичков, кроме того, он публично критикует своих игроков — недавно он негативно отозвался об Антонио Валенсии и Антони Марсьяле.

В Кубке международных чемпионов «Манчестер Юнайтед» без нескольких футболистов, принимавших участие на ЧМ-2018, сыграл вничью с «Миланом» (1:1) и уступил «Ливерпулю» (1:4).

В первом сезоне Моуринью выиграл вместе с «Ман Юнайтед» Кубок лиги и Лигу Европы, во втором он остался без трофеев.

В предыдущих командах до «МЮ» Моуринью увольняли либо по ходу третьего сезона, либо после него. Так было в «Реале» и «Челси».

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