Участник ЧМ-2018 намекнул на уход из «Барселоны» и назвал свой новый клуб

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Как сообщает Daily Mail, английский клуб рассматривает кандидатуру колумбийца после срыва переговоров по защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Главному тренеру «дьяволов» Жозе Моуриньо понравилась игра Мины на ЧМ-2018.

На фоне интереса «МЮ» Мина удалил из Instagram информацию о том, что он футболист «Барсы», и подписался на страницу манкунианцев, заметил Sport.

Стоит отметить, что Йерри Мина перешел в «Барсу» из «Палмейраса» в январе 2018 года за 12 миллионов евро. На ЧМ-2018 Мина забил три мяча.