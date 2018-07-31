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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Участник ЧМ-2018 намекнул на уход из «Барселоны» и назвал свой новый клуб

Колумбийский футболист Йерри Мина удалил из Instagram информацию, что он игрок «Барселоны», и подписался на аккаунт «Манчестер Юнайтед», сообщает «Евроспорт».

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, английский клуб рассматривает кандидатуру колумбийца после срыва переговоров по защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Главному тренеру «дьяволов» Жозе Моуриньо понравилась игра Мины на ЧМ-2018.

На фоне интереса «МЮ» Мина удалил из Instagram информацию о том, что он футболист «Барсы», и подписался на страницу манкунианцев, заметил Sport.

Стоит отметить, что Йерри Мина перешел в «Барсу» из «Палмейраса» в январе 2018 года за 12 миллионов евро. На ЧМ-2018 Мина забил три мяча.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист близок к переходу в «Эвертон».

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