Участник ЧМ-2018 намекнул на уход из «Барселоны» и назвал свой новый клуб
Колумбийский футболист Йерри Мина удалил из Instagram информацию, что он игрок «Барселоны», и подписался на аккаунт «Манчестер Юнайтед», сообщает «Евроспорт».
Колумбийский футболист Йерри Мина удалил из Instagram информацию, что он игрок «Барселоны», и подписался на аккаунт «Манчестер Юнайтед», сообщает «Евроспорт».
Как сообщает Daily Mail, английский клуб рассматривает кандидатуру колумбийца после срыва переговоров по защитнику «Лестера» Харри Магуайру. Главному тренеру «дьяволов» Жозе Моуриньо понравилась игра Мины на ЧМ-2018.
На фоне интереса «МЮ» Мина удалил из Instagram информацию о том, что он футболист «Барсы», и подписался на страницу манкунианцев, заметил Sport.
Стоит отметить, что Йерри Мина перешел в «Барсу» из «Палмейраса» в январе 2018 года за 12 миллионов евро. На ЧМ-2018 Мина забил три мяча.
Ранее сообщалось, что колумбийский футболист близок к переходу в «Эвертон».