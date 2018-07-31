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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Барселоны» платил Месси и Суаресу 50 евро в день ради дружбы

Защитник «Барселоны» и сборной Колумбии Йерри Мина рассказал о взаимоотношениях с нападающими каталонского клуба Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Его слова приводит Bocas.

Источник: РИА "Новости"

«Когда я присоединился к клубу, то сразу стал делать ставки с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, чтобы создать дружескую атмосферу. Мы спорили, кто лучше пробьет штрафные удары, и каждый день я терял по 50 евро. И я подумал: “Что?! Я плачу за шопинг этих парней”», — вспомнил Мина.

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Защитника восхитили таланты одноклубников. «Правда в том, что эти монстры кладут мяч туда, куда они хотят, они великие люди, возможно даже, волшебники», — отметил он.

В прошлом сезоне колумбиец провел в составе каталонцев всего пять матчей в чемпионате Испании, отметившись одной голевой передачей. По данным СМИ, защитник ради получения игровой практики готов уйти из «Барселоны». Им интересуются английские «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Этим летом Мина в составе сборной Колумбии выступал на чемпионате мира 2018 года. В трех встречах на турнире футболист забил три мяча.

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