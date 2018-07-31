Зарплата Тухеля в «ПСЖ» — 5 млн евро в год

Тухель в «ПСЖ» зарабатывает 420 тысяч евро в месяц — это 5,04 млн евро в год до вычета налогов. Примерно столько же получал предшественник немца в Париже Унаи Эмери. У испанца был еще и бонус в миллион евро за победу в чемпионате — вероятно, такой же пункт есть и в контракте Тухеля.



До этого тренеры «ПСЖ» при катарских владельцах клуба получали больше: Карло Анчелотти зарабатывал 500 тысяч евро в месяц, а Лоран Блан — 700 тысяч.



Зарплата тренеров в других топ клубах Европы значительно выше. Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» зарабатывает 14 млн евро, Диего Симеоне в «Атлетико» — около 15 млн, Жозе Моуринью в «Ман Юнайтед» — 17 млн, а Пеп Гвардиола в «Ман Сити» — более 23 млн евро в год.