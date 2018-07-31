Главный тренер «Атлетико» хотел купить сына за 40 миллионов евро

По информации источника, «матрасники» предложили за 23-летнего аргентинского форварда 40 миллионов евро. «Фиалки» отклонили это предложение, оценив стоимость игрока выше.

В минувшем сезоне Джованни Симеоне провел 40 матчей за «Фиорентину», отметившись 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает его в 25 миллионов евро.