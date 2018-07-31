Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Брл0
Иртыш0
Футбол. Кубок России
12:30
Чита2
Зенит Ир3
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Атлетико» хотел купить сына за 40 миллионов евро

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах своего сына Джованни, выступающего за итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник: Reuters

По информации источника, «матрасники» предложили за 23-летнего аргентинского форварда 40 миллионов евро. «Фиалки» отклонили это предложение, оценив стоимость игрока выше.

В минувшем сезоне Джованни Симеоне провел 40 матчей за «Фиорентину», отметившись 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает его в 25 миллионов евро.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Названы даты и место боя Сондерса с обязательным претендентом на титул в весе Головкина
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Что такое чемпионат Европы по летним видам спорта?
Малкин празднует день рождения: яркие цитаты игрока
«Арестовали пару машин». Как судятся с умершим «Амкаром»
В заявку сборной России на ЧЕ вошли 30 российских легкоатлетов
Участник ЧМ намекнул на уход из «Барселоны» и назвал новый клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка