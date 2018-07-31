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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду будет жить в Турине на двойной вилле

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду определился с домом в Турине. Португалец будет жить на двойной вилле недалеко от церкви Gran Madre di Dio.

Источник: Reuters

Известно, что на вилле Роналду есть крытый бассейн и открытый бассейн, а также тренажерный зал. Тут два отдельных входа, за безопасностью будут следить камеры.

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Одним из соседей Роналду является Джон Элканн — глава «Феррари», «Фиата» и один из основных владельцев «Ювентуса».

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