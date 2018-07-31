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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с трансферной стоимостью в полмиллиона евро покинул казахстанский клуб

28-летний защитник Стефан Живкович покинул «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.

Сербский легионер в прошлом году выступал за другой казахстанский клуб «Иртыш», за который провел 29 игр в КПЛ (три гола и пять результативных передач), одну встречу в Кубке Казахстана и четыре поединка в Лиге Европы. По завершении сезона перебрался в «Атырау», за «нефтяников» отыграл всего 16 матчей, из них 13 в Кубке и три в чемпионате.

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Трансферная стоимость Живковича на сегодняшний день оценивается в 500 тысяч евро. До Казахстан он выступал только за сербские клубы.

Отметим, что в летнее трансферное окно, которое в премьер-лиге закроется 31 июля, «Атырау» покинули Антон Чичулин, Руслан Эсатов, Антон Землянухин, Пиралы Алиев, Ерасыл Аманжол, Рафкат Аслан, Игорь Зенькович. При этом состав «нефтяников» пополнили Юре Обшивач, Ивица Жунич, Юрий Перцух, Дидар Жалмукан. За трансферной политикой «Атырау» и других клубов премьер-лиги можно следить по нашей «Таблице переходов».

После 20 туров «Атырау’занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. Ближайшую игру в чемпионате Казахстана западно-казахстанцы проведут на своем поле с «Кайсаром» 4 августа.

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