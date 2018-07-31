Легионер с трансферной стоимостью в полмиллиона евро покинул казахстанский клуб
28-летний защитник Стефан Живкович покинул «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.
28-летний защитник Стефан Живкович покинул «Атырау», передает корреспондент Vesti.kz.
Сербский легионер в прошлом году выступал за другой казахстанский клуб «Иртыш», за который провел 29 игр в КПЛ (три гола и пять результативных передач), одну встречу в Кубке Казахстана и четыре поединка в Лиге Европы. По завершении сезона перебрался в «Атырау», за «нефтяников» отыграл всего 16 матчей, из них 13 в Кубке и три в чемпионате.
Трансферная стоимость Живковича на сегодняшний день оценивается в 500 тысяч евро. До Казахстан он выступал только за сербские клубы.
Отметим, что в летнее трансферное окно, которое в
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