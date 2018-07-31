Легионер с трансферной стоимостью в полмиллиона евро покинул казахстанский клуб

Сербский легионер в прошлом году выступал за другой казахстанский клуб «Иртыш», за который провел 29 игр в КПЛ (три гола и пять результативных передач), одну встречу в Кубке Казахстана и четыре поединка в Лиге Европы. По завершении сезона перебрался в «Атырау», за «нефтяников» отыграл всего 16 матчей, из них 13 в Кубке и три в чемпионате.