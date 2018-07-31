Бывший полузащитник молодежной сборной Украины стал игроком казахстанского клуба
Украинский полузащитник Амбросий Чачуа стал игроком «Акжайыка». Об этом объявил официальный сайт уральского клуба.
Украинский полузащитник Амбросий Чачуа стал игроком «Акжайыка». Об этом объявил официальный сайт уральского клуба.
Всю взрослую карьеру 24-летний Чачуа ранее провел в львовском клубе «Карпаты», за который сыграл 92 матча в украинской
В начале карьеру Чачуа выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборную Украины, сыграв за них в общей сложности 27 матчей.
Летнее трансферное окно в Казахстане закроется сегодня, 31 июля. Оформить переходы клубы могут до 00:00 по времени Астаны.