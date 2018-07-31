Бывший полузащитник молодежной сборной Украины стал игроком казахстанского клуба

Всю взрослую карьеру 24-летний Чачуа ранее провел в львовском клубе «Карпаты», за который сыграл 92 матча в украинской премьер-лиге и забил семь голов.

В начале карьеру Чачуа выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборную Украины, сыграв за них в общей сложности 27 матчей.