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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший полузащитник молодежной сборной Украины стал игроком казахстанского клуба

Украинский полузащитник Амбросий Чачуа стал игроком «Акжайыка». Об этом объявил официальный сайт уральского клуба.

Всю взрослую карьеру 24-летний Чачуа ранее провел в львовском клубе «Карпаты», за который сыграл 92 матча в украинской премьер-лиге и забил семь голов.

В начале карьеру Чачуа выступал за юношескую (U-19) и молодежную сборную Украины, сыграв за них в общей сложности 27 матчей.

Летнее трансферное окно в Казахстане закроется сегодня, 31 июля. Оформить переходы клубы могут до 00:00 по времени Астаны.

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