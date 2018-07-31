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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сумма штрафа и срок дисквалификации скандально покинувшего «Кайрат» молодого игрока

20-летний полузащитник алматинского «Кайрата» Акмаль Бахтияров понес серьезное наказание за самовольный уход из клуба. Как сообщили корреспонденту Vesti.kz в Казахстанской федерации футбола (КФФ), игрока оштрафовали на 500 тысяч тенге и дисквалифицировали на шесть месяцев.

Причем наказание распространяется на все проводимые турниры под эгидой ПФЛК (Профессиональная футбольная лига) — это премьер-лига, а также первая и вторая лиги.

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В конце июня Бахтияров, имея действующий контракт, поддался уговорам своего агента и самовольно покинул расположение «Кайрата». Клуб предпринял попытку вернуть игрока, но в итоге был вынужден обратиться в Палату по разрешению споров (ПРС) при КФФ, которая в конечном итоге вынесла решение о таком наказании.

Бахтияров является воспитанником «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В текущем сезоне он забил один гол и отметился двумя ассистами в четырех матчах Кубка Казахстана, где «Кайрат» играет только казахстанским составом. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 14 играх первой лиги за «Кайрат А».

Кроме того, Бахтияров прошел все юношеские сборные Казахстана, а в марте дебютировал в официальном матче за «молодежку», выйдя на замену в победной игре отбора на Евро-2019 против Люксембурга (3:0).

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