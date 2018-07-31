Стали известны сумма штрафа и срок дисквалификации скандально покинувшего «Кайрат» молодого игрока

Причем наказание распространяется на все проводимые турниры под эгидой ПФЛК (Профессиональная футбольная лига) — это премьер-лига, а также первая и вторая лиги.

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В конце июня Бахтияров, имея действующий контракт, поддался уговорам своего агента и самовольно покинул расположение «Кайрата». Клуб предпринял попытку вернуть игрока, но в итоге был вынужден обратиться в Палату по разрешению споров (ПРС) при КФФ, которая в конечном итоге вынесла решение о таком наказании.

Бахтияров является воспитанником «Кайрата». С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. В текущем сезоне он забил один гол и отметился двумя ассистами в четырех матчах Кубка Казахстана, где «Кайрат» играет только казахстанским составом. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 14 играх первой лиги за «Кайрат А».