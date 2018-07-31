«Иртыш» подписал бывшего бомбардира «Русенборга» и «Самсунспора»

На протяжении карьеры Чибуике выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хакен» и АИК, норвежский «Русенборг», израильский «Хапоэль» (Тель-Авив) и турецкие «Газиантепспор» и «Самсунспор».

Также за свою карьеру Джон принял участие в 17 еврокубковых матчах — все в Лиге Европы: в них он забил 5 голов и заработал 2 ассиста. Сайт Transfermarkt.de оценивает его в 150 тысяч евро.