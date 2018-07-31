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17:19 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» подписал бывшего бомбардира «Русенборга» и «Самсунспора»

29-летний форвард Эммануэль Джон Чибуике перешел в «Иртыш», сообщает Sports.kz.

Павлодарский клуб уже заявил нигерийского футболиста для участия в Премьер-Лиге.

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На протяжении карьеры Чибуике выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хакен» и АИК, норвежский «Русенборг», израильский «Хапоэль» (Тель-Авив) и турецкие «Газиантепспор» и «Самсунспор».

Последним клубом Чибуике был «Самсунспор».

В прошлом сезоне он провел 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Также за свою карьеру Джон принял участие в 17 еврокубковых матчах — все в Лиге Европы: в них он забил 5 голов и заработал 2 ассиста. Сайт Transfermarkt.de оценивает его в 150 тысяч евро.

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