«Иртыш» подписал бывшего бомбардира «Русенборга» и «Самсунспора»
29-летний форвард Эммануэль Джон Чибуике перешел в «Иртыш», сообщает Sports.kz.
29-летний форвард Эммануэль Джон Чибуике перешел в «Иртыш», сообщает Sports.kz.
Павлодарский клуб уже заявил нигерийского футболиста для участия в
На протяжении карьеры Чибуике выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хакен» и АИК, норвежский «Русенборг», израильский «Хапоэль» (Тель-Авив) и турецкие «Газиантепспор» и «Самсунспор».
Последним клубом Чибуике был «Самсунспор».
В прошлом сезоне он провел 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Также за свою карьеру Джон принял участие в 17 еврокубковых матчах — все в Лиге Европы: в них он забил 5 голов и заработал 2 ассиста. Сайт Transfermarkt.de оценивает его в 150 тысяч евро.