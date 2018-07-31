Экс-игрок сборной Словакии подписал контракт с казахстанским клубом

Детали соглашения не уточняются. С 1 июля Кубик находился в статусе свободного агента.

29-летний Кубик последние полсезона он играл за словацкую «Жилину», за которую отметился одним голом в 11 матчах чемпионата. Также на родине он выступал за «Слован», «Тренчин» и «Прьевидзу». Также в карьере Кубика были голландский «Ден Хааг», украинские «Таврия» и «Арсенал» из Киева и российская «Кубань».

С 2011 по 2016 год Кубик постоянно вызывался в сборную Словакии, за которую провел три матча. Дебютировал в национальной команде он при Владимире Вайссе, который с 2013 по 2015 год возглавлял «Кайрат».