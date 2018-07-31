Черышев в ближайшее время может стать игроком «Эвертона»

Источник: РИА "Новости"

По информации Marca, Черышев, который вчера приступил к тренировкам в составе испанского клуба, в ближайшее время может пополнить состав «Эвертона».

Отмечается, что руководство испанской команды не собирается сохранять российского полузащитника в составе.