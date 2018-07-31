Черышев в ближайшее время может стать игроком «Эвертона»
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев может перейти в «Эвертон».
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев может перейти в «Эвертон».
По информации Marca, Черышев, который вчера приступил к тренировкам в составе испанского клуба, в ближайшее время может пополнить состав «Эвертона».
Отмечается, что руководство испанской команды не собирается сохранять российского полузащитника в составе.
Напомним, что на домашнем чемпионате мира Черышев в составе сборной России забил четыре мяча.