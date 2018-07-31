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17:27 (мск), источник: Советский спорт

Черышев в ближайшее время может стать игроком «Эвертона»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев может перейти в «Эвертон».

Источник: РИА "Новости"

По информации Marca, Черышев, который вчера приступил к тренировкам в составе испанского клуба, в ближайшее время может пополнить состав «Эвертона».

Отмечается, что руководство испанской команды не собирается сохранять российского полузащитника в составе.

Напомним, что на домашнем чемпионате мира Черышев в составе сборной России забил четыре мяча.

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