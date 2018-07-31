Зажигающий звезды. История главного тренера «Монако» Леонарду Жардима

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Леонарду ЖАРДИМ

Родился 1 августа 1974 года в Барселоне (Венесуэла).

С 10 июня 2014 года главный тренер «Монако».

Тренировал команды «Камаша», «Шавеш», «Бейра-Мар», «Брага», «Олимпиакос» П и «Спортинг» Л.

Чемпион Греции (2012/13), обладатель Кубка Греции (2012/13), чемпион Франции (2016/17).

ВЕНЕСУЭЛА

В 1960-х — 1970-х годах многие европейцы, особенно, из бедных стран, вроде Португалии, отправлялись на заработки в Южную Америку. Именно так и оказались в Венесуэле молодые Антонио Жардим и Мария Моника Нуньеш — оба из крохотного Санта-Круш, что на острове Мадейра. После их 30-тысячного городка освоиться в огромной Барселоне — столице венесуэльского штата Ансоатеги — с населением в 400 с лишним тысяч человек было непросто, но вскоре быт наладился, а через несколько лет пара завела ребенка: мальчика, родившегося 1 августа 1974-го, назвали Леонарду. Через три года Антонио решил отвезти семью обратно, и Жардимы вернулись на Мадейру — скопленных за это время денег хватило, чтобы открыть в Санта-Круш небольшое кафе.

МАДЕЙРА

Леонарду с детства любил возиться с мячом, причем, когда надоедало пинать его, спокойно брал снаряд в руки — гандбол привлекал его не меньше футбола. Дуарте Фрейташ, тренер гандбольной команды «Мадейра», в которой долго занимался Жардим, в разговоре с португальским изданием Mais Futebol вспоминал свою первую встречу с ним: «Леонарду было восемь лет, и он протирал бокалы за барной стойкой в родительском кафе».

В отличие от большинства сверстников, мечтавших о футбольной карьере, Жардим заявил родителям, что станет тренером, еще до того, как на его щеках появилась щетина, а голос начал ломаться. Первой футбольной любовью в совсем юном возрасте стал «Маритиму» — за него болел мамин дядя, который часто брал мальчика с собой на стадион в Фуншале. Но семейные ценности взяли свое — родители Жардима истово поддерживали «Спортинг», и бело-зеленый цвет вскоре затмил для него все остальные. Как-то раз 15-летний Леонарду вместе с отцом смотрел игру «львов» по телевизору, в перерыве повернулся к нему и серьезным голосом сказал: «Однажды я буду тренировать их».

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ГАНДБОЛ И ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Для этого он, обложившись учебниками, с отличием закончил факультет физкультуры и спорта в университете Мадейры, прошел все необходимые тренерские курсы и добился своего — в 1998 году 24-летний Жардим стал самым молодым португальским тренером, получившим лицензию УЕФА категории «А». Опыт решил набирать в нескольких местах одновременно: тренировал 10- и 12-летних мальчишек, причем после занятий развозил половину из них по домам на своей машине, параллельно возглавлял гандбольную команду. Леонарду успел поработать даже в женском футболе. «Тренировать женщин куда сложнее, чем мужчин. Но этот опыт сильно помог мне лучше понять собственную профессию и научил принимать правильные решения», — делился он в интервью официальному сайту УЕФА.

ОТ «КАМАШИ» ДО «БРАГИ»

В 2000 году начался его путь во взрослом футболе: Жардим стал помощником главного тренера в «Камаше» (Мадейра) — команде из четвертого португальского дивизиона. Через три года он возглавил ее и с первой же попытки поднял «Камашу» на одну ступень выше. Затем был сезон-2008/09 в «Шавише», который он тоже с ходу вывел из третьей лиги во вторую, причем поставил команде такую дерзкую игру, что, даже после ухода Леонарду в «Бейра-Мар», «Шавиш» не сбавил оборотов и на следующий же год впервые в своей истории добрался до финала португальского Кубка, который проиграл «Порту» (1:2).

«Бейра-Мар», пригласивший в 2009 году Жардима, третий сезон плавал во втором дивизионе, мечтал вернуться в элиту и решил довериться молодому специалисту, который за последние несколько лет зарекомендовал себя как успешный спасатель утопающих. Расчет оказался верным — команда из Авейру по разности мячей опередила «Портимоненси», заняла первое место и отправилась в примейру. Он проработал еще полгода, познакомился с 17-летним вратарем Яном Облаком, которого «Бейра-Мар» взял в аренду из «Бенфики», но зимой после нескольких поражений подряд и ссоры с руководством Жардим остался без работы. Родители Леонарду рассказывали, что незадолго до этого их сердце обливалось кровью, когда «Бейра-Мар» сына встречался с их любимым «Спортингом». «Мы не знали, за кого болеть, какую команду выбрать. Слава Богу, игра закончилась вничью, 1:1», — вспоминал впоследствии его отец.

Каждый опыт был для него успешным, но сезон-2011/12 превзошел все предыдущие — «Брага», которую Жардим возглавил после ухода из «Бейра-Мар», весной стала под его руководством бронзовым призером чемпионата Португалии, попала в отборочный турнир Лиги чемпионов, однако в еврокубки Леонарду отправился с другим клубом — греческим «Олимпиакосом». Преждевременный разрыв контракта вновь был связан с очень своенравным характером главного тренера, который отказывались терпеть не менее своенравные клубные боссы.

ПОДХОД К МОЛОДЕЖИ

Работа в Греции не задалась — опять конфликт с руководством и увольнение через полгода, хотя к тому моменту «Олимпиакос» лидировал в таблице с 10-очковым преимуществом, — но не это было главным для него. Именно там Жардим понял, что ему особенно удается раскрывать потенциал молодых футболистов. Это при нем в защите «Олимпиакоса» засверкал 21-летний Манолас, который минувшей весной забил за «Рому» победный мяч в ворота «Барселоны» и похоронил надежды каталонцев на Лигу чемпионов (3:0).

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Это при нем, уже в «Спортинге», куда он пришел тренировать и сдерживать обещание, данное родителям за четверть века до этого, ярко заиграли Седрик Суариш, Виллиам Карвалью и Адриэн Силва, которые два года назад взяли вместе со сборной Португалии первое «золото» чемпионата Европы в истории страны. Поэтому, когда летом 2014-го Леонарду оказался в «Монако», который только что избавился от главных своих игроков — продал Хамеса Родригеса в «Реал» и отпустил Фалькао в аренду в «МЮ», — он особенно не расстроился, поскольку знал: зажигать новые звезды интереснее, чем подстраиваться под свет уже горящих светил.

ЖЕМЧУГ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА

Волны не сразу стали выносить на Лазурный берег жемчужины, имена которых сейчас знает весь футбольный мир. Начало в «Монако» было для Жардима тяжелым: четыре набранных очка в пяти стартовых играх лиги 1 и место в зоне вылета — это не то, чего ждали от преемника Клаудио Раньери, который ушел, завоевав напоследок с монегасками французское «серебро». Но португалец нашел нужные слова, перетасовал схему — сделал из крайнего нападающего Дирара флангового защитника, сдвинул Фабинью с правого края обороны в опорную зону — и заиграл так, что дух захватило. Два года подряд с ним во главе «Монако» брал бронзовые медали, а на третий — дотянулся до чемпионства, первого для команды за 17 лет, заодно запрыгнув в полуфинал Лиги чемпионов, где только стена по фамилии Буффон не позволила пионеротряду Жардима выйти в финал.

Зато после этого о «Монако» и его молодых звездах заговорили на каждом углу. Шутка ли, за последние четыре года монегаски продали с десяток воспитанных у себя талантливых футболистов — Мбаппе, Лемар, Бернарду Силва, Фабинью, Менди и другие — на полмиллиарда евро. Конечно, нужно учитывать особенности современного трансферного рынка, но даже при этом португальского тренера отличает фантастическое чутье на одаренных игроков, которые расцветают под его руководством.