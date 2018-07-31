«Реал» объявил, что сыграет с «Миланом» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте «Королевского клуба» в Twitter, встреча пройдет на домашнем стадионе мадридцев 11 августа.

Кубок Сантьяго Бернабеу — товарищеский турнир, который разыгрывается с 1979 года в память о многолетнем президенте испанского клуба. В прошлом году «Реал» завоевал трофей, победив итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1.