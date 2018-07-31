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19:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» объявил, что сыграет с «Миланом» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

Мадридский футбольный клуб «Реал» подтвердил, что его соперником по матчу за Кубок Сантьяго Бернабеу в текущем сезоне будет итальянский «Милан».

Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте «Королевского клуба» в Twitter, встреча пройдет на домашнем стадионе мадридцев 11 августа.

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Кубок Сантьяго Бернабеу — товарищеский турнир, который разыгрывается с 1979 года в память о многолетнем президенте испанского клуба. В прошлом году «Реал» завоевал трофей, победив итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1.

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