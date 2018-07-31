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21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Эвертоне». Что об этом известно?

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Marca, российский футболист вряд ли останется в «Вильярреале» — на него не рассчитывает главный тренер Хавьер Кальеха, а руководство уже ищет покупателей. Одним из вариантов для игрока может стать «Эвертон», который заинтересован в его приобретении.

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КАК СЫГРАЛ НА ЧМ-2018

Изначально Черышеву отводилась роль запасного, и не случись травмы Алана Дзагоева, возможно, мы не увидели бы Дениса на поле.

Он вышел на замену в первом же матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. И сделал дубль. А после почти не выпадал из стартового состава. Черышев забил еще один гол Египту, а затем срезал мяч в свои ворота в матче с Уругваем. Потом забил хорватам в четвертьфинале ЧМ. Именно этот гол вошел в десятку лучших на турнире по версии ФИФА (шестое место). Форвард «Вильярреала» после стеночки с Артемом Дзюбой обводящим ударом из-за пределов штрафной площади пробил в «девятку».

После довольно заметного выступления на турнире Черышев прибавил в цене. По данным transfermarkt.com, сейчас полузащитник стоит 8 миллионов евро, тогда как еще в мае его можно было приобрести всего за 3 миллиона.

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КАК ИГРАЛ В «ВИЛЬЯРРЕАЛЕ»

В сезоне-2017/18 Черышев провел за «Вильярреал» 32 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. На поле он в основном располагался на позиции левого вингера. На протяжении сезона Черышев играл не регулярно, в основном это было связано с травмами. В некоторых матчах ближе к концу сезона не попадал в состав по решению тренера. И редко проводил на поле больше 70 минут.

ЧТО ЗА КОМАНДА «ЭВЕРТОН»

Клуб в очередной раз затеял смену философии после не слишком удачного сезона — восьмое место в английской премьер-лиге. В этом году руководителям наконец-то удалось заполучить Марко Силву, тренера, которого они переманивали к себе половину прошлого сезона.

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За португальцем в клуб перебрался и нападающий Ришарлисон, одна из главных восходящих звезд Бразилии. Игрок обошелся почти в 40 миллионов евро. Пока «Эвертон» других приобретений в летнее трансферное окно не сделал. Для Черышева это не очень хорошие новости — Ришарлисон действует именно на левом фланге атаки. Хотя, как и россиянин, может играть справа, а еще в центре нападения. Но там уже есть Умар Ньясс и Дженк Тосун.

В это межсезонье «Эвертон» практически не менял схему — все та же 4−2−3−1. Немного изменились исполнители. Вместо Уэйна Руни под нападающим действуют Сандро Рамирес либо Гильфи Сигурдссон, на правый фланг вернулся Кевин Миральяс, на левом уже пробуют Ришарлисона. На данный момент в составе каждая позиция продублирована.

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