Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Marca, российский футболист вряд ли останется в «Вильярреале» — на него не рассчитывает главный тренер Хавьер Кальеха, а руководство уже ищет покупателей. Одним из вариантов для игрока может стать «Эвертон», который заинтересован в его приобретении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk-XgQ7Bxdc/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bk-XgQ7Bxdc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо страна за эту сказку! ?? Слава Богу за всё ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cheryshev90/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denis Cheryshev</a> (@cheryshev90) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-08T14:44:44+00:00">8 Июл 2018 в 7:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КАК СЫГРАЛ НА ЧМ-2018

Изначально Черышеву отводилась роль запасного, и не случись травмы Алана Дзагоева, возможно, мы не увидели бы Дениса на поле.

Он вышел на замену в первом же матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. И сделал дубль. А после почти не выпадал из стартового состава. Черышев забил еще один гол Египту, а затем срезал мяч в свои ворота в матче с Уругваем. Потом забил хорватам в четвертьфинале ЧМ. Именно этот гол вошел в десятку лучших на турнире по версии ФИФА (шестое место). Форвард «Вильярреала» после стеночки с Артемом Дзюбой обводящим ударом из-за пределов штрафной площади пробил в «девятку».

После довольно заметного выступления на турнире Черышев прибавил в цене. По данным transfermarkt.com, сейчас полузащитник стоит 8 миллионов евро, тогда как еще в мае его можно было приобрести всего за 3 миллиона.

КАК ИГРАЛ В «ВИЛЬЯРРЕАЛЕ»

В сезоне-2017/18 Черышев провел за «Вильярреал» 32 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. На поле он в основном располагался на позиции левого вингера. На протяжении сезона Черышев играл не регулярно, в основном это было связано с травмами. В некоторых матчах ближе к концу сезона не попадал в состав по решению тренера. И редко проводил на поле больше 70 минут.

ЧТО ЗА КОМАНДА «ЭВЕРТОН»

Клуб в очередной раз затеял смену философии после не слишком удачного сезона — восьмое место в английской премьер-лиге. В этом году руководителям наконец-то удалось заполучить Марко Силву, тренера, которого они переманивали к себе половину прошлого сезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BloDHUpgsCI/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BloDHUpgsCI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Bem vindo a Everton, @richarlison.9... ?? • • • #efc #everton #richarlison #pl #coyb #toffees</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/everton/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Everton</a> (@everton) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T19:16:03+00:00">24 Июл 2018 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За португальцем в клуб перебрался и нападающий Ришарлисон, одна из главных восходящих звезд Бразилии. Игрок обошелся почти в 40 миллионов евро. Пока «Эвертон» других приобретений в летнее трансферное окно не сделал. Для Черышева это не очень хорошие новости — Ришарлисон действует именно на левом фланге атаки. Хотя, как и россиянин, может играть справа, а еще в центре нападения. Но там уже есть Умар Ньясс и Дженк Тосун.