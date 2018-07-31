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31 июля, источник: Чемпионат.com

«Атлетико» объявил о переходе Врсалько в «Интер»

«Атлетико» и «Интер» договорились об условиях аренды хорватского защитника Шиме Врсалько, сообщает пресс-служба мадридской команды.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что для завершения процедуры перехода хорватского игрока в итальянский клуб остаётся уладить несколько формальностей и провести медицинское обследование футболиста. Сообщается, что в арендном соглашении Врсалько имеется опция выкупа игрока. Подробности сделки пока не раскрываются.

В прошлом сезоне Врсалько сыграл в 29 матчах в составе мадридского «Атлетико» и стал автором четырёх результативных передач. На завершившемся в России чемпионате мира Врсалько стал обладателем серебряной медали. В финале турнира хорваты проиграли французам (2:4).

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