«Интер» начал переговоры с Модричем
«Интер» начал переговоры с полузащитником «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Интер» начал переговоры с полузащитником «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, сам хорват заинтересован в проекте миланского клуба.
Напомним, этим летом «Интер» уже подписал соотечественника Модрича защитника Шиме Врсалько. Также состав миланцев пополнили Раджа Наингголан, Стефан де Фрай, Лаутаро Мартинес и Квадво Асамоа.