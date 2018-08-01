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02:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» начал переговоры с Модричем

«Интер» начал переговоры с полузащитником «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник: Reuters

По информации источника, сам хорват заинтересован в проекте миланского клуба.

Напомним, этим летом «Интер» уже подписал соотечественника Модрича защитника Шиме Врсалько. Также состав миланцев пополнили Раджа Наингголан, Стефан де Фрай, Лаутаро Мартинес и Квадво Асамоа​.

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