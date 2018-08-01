«Рома» внесла бразильского футболиста в черный список

Источник: AP 2018

Таким образом клуб обыграл историю со срывом перехода нападающего в ряды римлян. До перехода в «Барселону» Малком выступал за французский «Бордо».

23 июля «Рома» договорилась о покупке форварда за 31 миллион евро, но на следующий день «Барселона» предложила на 10 миллионов больше, и футболист выбрал каталонский клуб. Испанцы подписали с 21-летним игроком пятилетнее соглашение.