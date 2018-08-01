Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
31.07
Спартак Тр0
Легия1
Футбол. Еврокубки
31.07
Хапоэль Беэр-Шева2
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
31.07
Шериф0
Шкендия0
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
08:58 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 1 августа. Английский «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее испанского «Реала» во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел во Флориде (США).

Источник: AP 2018

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе «Манчестер Юнайтед» голами отметились нападающий Алексис Санчес (18-я минута) и полузащитник Андер Эррера (27). У «Реала» забил нападающий Карим Бензема (45+3). За мадридский клуб дебютировал украинский вратарь Андрей Лунин, который отыграл весь второй тайм.

Читайте также
«Реал» объявил, что сыграет с «Миланом» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

Для испанской команды этот матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов, «Манчестер Юнайтед» провел третью игру и завершил выступление на турнире. В первых двух встречах английский клуб обыграл «Милан» (1:1, 9:8 — по пенальти) и уступил «Ливерпулю» (1:4). «Манчестер Юнайтед» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав пять очков, «Реал» располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Боруссия» (Дортмунд), которая имеет в своем активе семь очков.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Каждый клуб должен провести в рамках турнира три игры. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Она приглашала к себе в дом тех, кому негде было жить в Москве
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
«Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?
«Тоттенхэм» обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США
Хоккеист не приходил в сознание, матч продолжать не стали
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка