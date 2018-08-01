«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США

Источник: AP 2018

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе «Манчестер Юнайтед» голами отметились нападающий Алексис Санчес (18-я минута) и полузащитник Андер Эррера (27). У «Реала» забил нападающий Карим Бензема (45+3). За мадридский клуб дебютировал украинский вратарь Андрей Лунин, который отыграл весь второй тайм.

Для испанской команды этот матч стал первым в рамках Международного кубка чемпионов, «Манчестер Юнайтед» провел третью игру и завершил выступление на турнире. В первых двух встречах английский клуб обыграл «Милан» (1:1, 9:8 — по пенальти) и уступил «Ливерпулю» (1:4). «Манчестер Юнайтед» вышел на третье место в турнирной таблице, набрав пять очков, «Реал» располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Боруссия» (Дортмунд), которая имеет в своем активе семь очков.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Атлетико» и «Барселона», итальянские «Ювентус», «Рома», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.