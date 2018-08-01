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09:08 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США

ТАСС, 1 августа. Футбольный клуб «Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов, выиграв со счетом 1:0. Встреча прошла в Миннеаполисе (Миннесота, США).

Источник: AP 2018

В составе победителей единственный мяч на 47-й минуте встречи забил полузащитник Жорж-Кевин Н’Куду.

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«Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав семь очков после трех матчей и обогнав дортмундскую «Боруссию» за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Милан» занимает 15-е место с одним очком после двух игр.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французские ПСЖ и «Лион», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Каждый клуб должен провести в рамках турнира три игры. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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