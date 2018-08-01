«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США

Источник: AP 2018

В составе победителей единственный мяч на 47-й минуте встречи забил полузащитник Жорж-Кевин Н’Куду.

«Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав семь очков после трех матчей и обогнав дортмундскую «Боруссию» за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Милан» занимает 15-е место с одним очком после двух игр.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французские ПСЖ и «Лион», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.