«Тоттенхэм» с минимальным счетом обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США

В составе победителей единственный мяч на 47-й минуте встречи забил полузащитник Жорж-Кевин Н’Куду.
«Тоттенхэм» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав семь очков после трех матчей и обогнав дортмундскую «Боруссию» за счет разницы забитых и пропущенных мячей. «Милан» занимает 15-е место с одним очком после двух игр.
В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французские ПСЖ и «Лион», а также португальская «Бенфика».
Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Каждый клуб должен провести в рамках турнира три игры. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.