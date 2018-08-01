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09:28 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» проиграла «Роме» на Международном кубке чемпионов, Малком отметился голом

ТАСС, 1 августа. Испанская «Барселона» уступила итальянской «Роме» со счетом 2:4 в рамках Международного кубка чемпионов в США. Римляне дважды уступали по ходу встречи, второй мяч в составе «Барселоны» забил нападающий Малком (49-я минута).

Источник: AP 2018

Также у испанцев отличился Рафинья (6). В составе итальянского клуба голами отметились Стефан Эль-Шаарави (35), Алессандро Флоренци (78), Брайан Кристанте (83) и Диего Перотти (85 — пенальти).

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Малком перебрался в «Барселону» из французского «Бордо» 24 июля. При этом бразилец должен был подписать контракт с «Ромой», но «Барселона» в последний момент перебила сумму трансфера римлян, и футболист оказался в испанском клубе. По информации СМИ, «Рома» была готова заплатить за футболиста €36 млн, «Барселона» — €41 млн.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Каждый клуб должен провести в рамках турнира три игры. Команды борются за первенство в общей турнирной таблице. «Барселона» занимает 14-е место (2 очка в 2 матчах), «Рома» — восьмое (3 очка в 2 матчах). Лидирует «Тоттенхэм» (7 очков в 3 матчах).

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