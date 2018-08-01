Легионер отыграл за казахстанский клуб 21 минуту и ушел спустя 20 дней после перехода

27-летний Куяте пополнил состав «Акжайыка» меньше месяца назад — уральцы заявили новичка 12 июля. За это время он провел три мачта в премьер-лиге, проведя на поле в общей сложности 21 минуту.

Последним клубом Идриссы был действующий чемпион Ливана «Аль-Ахед» из Бейрута. На родине занимался в академии клуба «Мимозас», но первой профессиональной командой стал «Африка Спортс» из Абиджана. Первым европейским клубом Идриссы Куяте стал бельгийский «Гент». Куяте в 2013 году становился чемпионом Туниса в составе клуба «Сфаксьен» и обладателем второго по значимости африканского клубного турнира — Кубка Конфедераций. Также, ивуарский нападающий выступал в чемпионате Беларуси в составе бресткого «Динамо».