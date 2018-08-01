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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» остался без своего лучшего бомбардира

Сербский полузащитник Милан Стоянович покинул карагандинский «Шахтер», сообщает KazFootball.kz.

Сербский полузащитник перешел в «Шахтер» в январе 2017 года и стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

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Всего в премьер-лиге он сыграл 40 матчей и забил десять голов.

Стоянович начал свой профессиональный путь в сербском футбольном клубе «Власина». После он успел поиграть в Бельгии и Боснии. В нынешнем сезоне Стоянович сыграл за карагандинскую команду 14 матчей.

После 20 туров «Шахтер» с 18 очками делит в таблице КПЛ 10−11 место с петропавловским «Кызыл-Жар СК», опережая на два балла идущий последним «Атырау».

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