«Шахтер» остался без своего лучшего бомбардира
Сербский полузащитник Милан Стоянович покинул карагандинский «Шахтер», сообщает KazFootball.kz.
Сербский полузащитник Милан Стоянович покинул карагандинский «Шахтер», сообщает KazFootball.kz.
Сербский полузащитник перешел в «Шахтер» в январе 2017 года и стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне.
Всего в
Стоянович начал свой профессиональный путь в сербском футбольном клубе «Власина». После он успел поиграть в Бельгии и Боснии. В нынешнем сезоне Стоянович сыграл за карагандинскую команду 14 матчей.
После 20 туров «Шахтер» с 18 очками делит в таблице КПЛ 10−11 место с петропавловским «Кызыл-Жар СК», опережая на два балла идущий последним «Атырау».