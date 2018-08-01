«Шахтер» остался без своего лучшего бомбардира

Сербский полузащитник перешел в «Шахтер» в январе 2017 года и стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

Всего в премьер-лиге он сыграл 40 матчей и забил десять голов.

Стоянович начал свой профессиональный путь в сербском футбольном клубе «Власина». После он успел поиграть в Бельгии и Боснии. В нынешнем сезоне Стоянович сыграл за карагандинскую команду 14 матчей.