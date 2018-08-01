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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Вернувшийся в «Астану» полузащитник снова отправился в аренду к аутсайдеру КПЛ

Футбольный клуб «Атырау» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Дидара Жалмукана.

22-летний футболист перешел к «нефтяникам» на правах аренды. Игрок принадлежит «Астане». После 20 туров «Атырау» с 16 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ.

Первую половину сезона Жалмукан провел в аренде в «Актобе». Суммарно в четырех матчах он сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. После завершения срока аренды игрок вернулся в «Астану».

За столичный клуб Дидар Жалмукан выступал с начала 2017 года, а в прошлом сезоне он также отдавался в аренду — в «Тобол».

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