Вернувшийся в «Астану» полузащитник снова отправился в аренду к аутсайдеру КПЛ

22-летний футболист перешел к «нефтяникам» на правах аренды. Игрок принадлежит «Астане». После 20 туров «Атырау» с 16 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ.

Первую половину сезона Жалмукан провел в аренде в «Актобе». Суммарно в четырех матчах он сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. После завершения срока аренды игрок вернулся в «Астану».