Вернувшийся в «Астану» полузащитник снова отправился в аренду к аутсайдеру КПЛ
Футбольный клуб «Атырау» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Дидара Жалмукана.
Футбольный клуб «Атырау» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Дидара Жалмукана.
22-летний футболист перешел к «нефтяникам» на правах аренды. Игрок принадлежит «Астане». После 20 туров «Атырау» с 16 очками замыкает турнирную таблицу КПЛ.
Первую половину сезона Жалмукан провел в аренде в «Актобе». Суммарно в четырех матчах он сыграл лишь 20 минут и результативными действиями не отметился. После завершения срока аренды игрок вернулся в «Астану».
За столичный клуб Дидар Жалмукан выступал с начала 2017 года, а в прошлом сезоне он также отдавался в аренду — в «Тобол».