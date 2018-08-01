СМИ: Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае ухода Моуринью

Источник: РИА "Новости"

Как пишет газета, руководство клуба недовольно выступлением команды в предсезонных матчах. Неодобрительную реакцию вызвали, в частности, негативные высказывания португальского специалиста в адрес игроков после крупного поражения от «Ливерпуля» (1:4). Эта игра состоялась в рамках Международного кубка чемпионов в Энн-Арборе (Мичиган, США).

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В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» остался без трофеев, а в первенстве премьер-лиги финишировал вторым, отстав на 19 очков от чемпиона — «Манчестер Сити». Первый матч предстоящего сезона чемпионата Англии с «Лестером» (10 августа) МЮ проведет без нескольких ведущих игроков, которые продолжают отдыхать после чемпионата мира.

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» 31 мая по собственному желанию. В качестве главного тренера мадридского клуба он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА (2016, 2017), дважды клубный чемпионат мира (2016, 2017), чемпионат Испании (2016/17) и Суперкубок Испании (2017).