На матч «Кайзерслаутерна» в 3-й лиге Германии пришла 41 тысяча человек
4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» открыл сезон в 3-й лиге чемпионата Германии. На игру с еще одной известной немецкой командой «Мюнхен-1860» пришла 41 324 болельщика.
4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» открыл сезон в 3-й лиге чемпионата Германии. На игру с еще одной известной немецкой командой «Мюнхен-1860» пришла 41 324 болельщика.
«Кайзерслаутерн» впервые играет в 3-й лиге чемпионата Германии, и такая поддержка удивила спортивного директора клуба Мартина Бадера: «Никто даже и не мечтал о таком. Это сенсация».