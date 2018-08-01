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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

На матч «Кайзерслаутерна» в 3-й лиге Германии пришла 41 тысяча человек

4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» открыл сезон в 3-й лиге чемпионата Германии. На игру с еще одной известной немецкой командой «Мюнхен-1860» пришла 41 324 болельщика.

«Кайзерслаутерн» впервые играет в 3-й лиге чемпионата Германии, и такая поддержка удивила спортивного директора клуба Мартина Бадера: «Никто даже и не мечтал о таком. Это сенсация».

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Германия
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