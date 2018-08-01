Чемпион Бразилии с опытом игры в бундеслиге нашел новый клуб после ухода из «Актобе»
Бывший защитник «Актобе» Фабрисио стал игроком «Гуарани». Об этом объявил официальный твиттер клуба бразильской Серии Б.
Бывший защитник «Актобе» Фабрисио стал игроком «Гуарани». Об этом объявил официальный твиттер клуба бразильской Серии Б.
В текущем сезоне казахстанской
Для 28-летнего Фабрисио «Гуарани» стали 17-й командой за десять лет профессиональной карьеры. На родине он выступал за родной «Фламенго», «Парану», «Палмейрас», «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Васко Да Гама», «Виторию», «Флуминенсе» и «Брагантино».
Первым зарубежным клубом Фабрисио стал немецкий «Хоффенхайм», после чего он играл за сербский «Партизан», румынскую «Астру», израильский «Ашдод» и кипрскую «Омонию». Также в его карьере был таиландский «Муангтонг Юнайтед», но
В 2009 году Фабрисио с «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, а начало того года провел в аренде в «Хоффенхайме», за который сыграл шесть матчей в бундеслиге.
Также 2009 году Фабрисио со сборной Бразилии стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. На том турнире он провел два матча, а его команда в финале уступила Гане, за которую выступали удаленный на 37-й минуте защитник Даниэль Аддо, в 2013 году игравший за «Кайрат», и будущий форвард «Милана» и «Атырау» Доминик Адийя.
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