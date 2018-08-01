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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Бразилии с опытом игры в бундеслиге нашел новый клуб после ухода из «Актобе»

Бывший защитник «Актобе» Фабрисио стал игроком «Гуарани». Об этом объявил официальный твиттер клуба бразильской Серии Б.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги Фабрисио провел девять матчей и отметился двумя желтыми карточками. В конце июня бразилец расторг контракт с «Актобе» из-за трансферного бана, наложенного на клуб по причине старых долгов.

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Для 28-летнего Фабрисио «Гуарани» стали 17-й командой за десять лет профессиональной карьеры. На родине он выступал за родной «Фламенго», «Парану», «Палмейрас», «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Васко Да Гама», «Виторию», «Флуминенсе» и «Брагантино».

Первым зарубежным клубом Фабрисио стал немецкий «Хоффенхайм», после чего он играл за сербский «Партизан», румынскую «Астру», израильский «Ашдод» и кипрскую «Омонию». Также в его карьере был таиландский «Муангтонг Юнайтед», но из-за проблем с документами он выходил на поле только в товарищеских матчах.

В 2009 году Фабрисио с «Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, а начало того года провел в аренде в «Хоффенхайме», за который сыграл шесть матчей в бундеслиге.

Также 2009 году Фабрисио со сборной Бразилии стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. На том турнире он провел два матча, а его команда в финале уступила Гане, за которую выступали удаленный на 37-й минуте защитник Даниэль Аддо, в 2013 году игравший за «Кайрат», и будущий форвард «Милана» и «Атырау» Доминик Адийя.

Таблица всех летних трансферов КПЛ-2018.

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