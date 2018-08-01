Чьи трансферы лучше? Каких футболистов подписали клубы КПЛ в летнее окно
31 июля закрылось летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана по футболу. С его итогами знакомит корреспондент Vesti.kz.
31 июля закрылось летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана по футболу. С его итогами знакомит корреспондент Vesti.kz.
По именам более качественно усилились лидеры
Так, в стан чемпиона перебрались Ричард Алмейда, Педро Энрике (оба из «Карабаха»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Жуниор Кабананга («Аль-Наср», аренда), Рангело Янга («Гент») и Марат Быстров («Тамбов»), который сразу же был отдан в аренду «Тоболу».
Новички находятся в разном функциональном состоянии, поэтому им потребуется
Понятно, что северяне их приглашали под еврокубки. Если им не доведется добраться до группового этапа Лиги чемпионов, то представится возможность побороться за попадание в групповую стадию Лиги Европы. В любом случае к осени от новобранцев должна исходить полная отдача. По крайней мере, к этому времени прояснится, кто из них чего стоит.
«Кайрат» усилился только тремя футболистами: Адеринсола Эсеола («Акжайык»), Мартон Эппель («Гонвед») и Сергей Политевич («Генчлербирлиги»).
Первые двое начали за здравие. Эсеола забил шесть голов в семи матчах, из них три в КПЛ и три в Лиге Европы. Столько же мячей провел Эппель (на снимке), из них один в КПЛ и пять в Лиге Европы, на это у него также ушло семь матчей. Похоже, алматинцы нашли достойную замену ушедшему зимой Жерару Гоу, а также не заигравшим и покинувшим команду Уго Сильвейре и Чуме Анене.
Что касается Политевича, то он отыграл только домашний матч с «АЗ Алкмаром» (1:0). Состоятельность белорусского защитника определится позднее.
В других клубах КПЛ также есть интересные новички, но, конечно же, не у всех.
Допустим, любопытно будет посмотреть на игру нигерийского полузащитника «Иртыша» Джона Чибуике.
Плетущийся в хвосте турнирной таблицы «Атырау» подписал бывшего защитника сборной Словакии Франтишека Кубика (на снимке). Футболист стабильную игровую практику получал на родине — в «Прьевидзе» и «Словане». За границей неплохо себя проявлял только за голландский «АДО Ден Хааг» (восемь мячей в 27 играх), при этом не смог заиграть в российской «Кубани», украинских «Таврии» и «Арсенале» из Киева и греческом «Эрготелисе». Тем не менее, Виктор Кумыков разглядел в словаке сильные стороны, которые возможно помогут «нефтяникам» выиграть борьбу за выживание.
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Есть и легионеры, которые спустя время вернулись в КПЛ. Это Родриго Антонио («Иртыш»), Сергей Мошников («Шахтер»), Юре Обшивач («Атырау»), Момоду Сиссей, Мирослав Лечич (оба — «Кызыл-Жар СК»).
Как было замечено выше, точечно и качественно усилились «Астана» и «Кайрат», остальные участники
Летнее трансферное окно было открыто с 4 по 31 июля.