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15:02 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Марсьяля на €200 тыс. за пропуск восьми дней предсезонки

ТАСС, 1 августа. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» оштрафовал французского нападающего команды Антони Марсьяля на €200 тыс. за самовольный пропуск восьми дней во время предсезонной подготовки из-за рождения ребенка. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе Марсьяль покинул расположение команды в связи с рождением сына. 22-летний француз улетел в Париж из США, где последние недели «Манчестер Юнайтед» тренируется и играет в турнире. Сообщается, что главный тренер клуба португалец Жозе Моуринью ждал возвращения футболиста, но тот до сих пор не прибыл в США.

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Клуб прибегнул к дисциплинарным санкциям и оштрафовал футболиста на сумму, равную его двухнедельной зарплате — примерно на €200 тыс. «Я не знаю», — ответил Моуринью на вопрос одного из журналистов о том, вернется ли Марсьяль в команду.

Ранее сообщалось, что Марсьяль намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. При этом отмечалось, что клуб, и в частности вице-президент МЮ Эд Вудворд, против продажи футболиста, тогда как Моуринью готов расстаться с игроком.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года из «Монако» за €60 млн (включая бонусы), что стало рекордном суммой, выплаченной за футболиста младше 20 лет. В прошлом сезоне нападающий провел 45 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач.

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