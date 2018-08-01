«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Марсьяля на €200 тыс. за пропуск восьми дней предсезонки

Источник: AP 2018

На прошлой неделе Марсьяль покинул расположение команды в связи с рождением сына. 22-летний француз улетел в Париж из США, где последние недели «Манчестер Юнайтед» тренируется и играет в турнире. Сообщается, что главный тренер клуба португалец Жозе Моуринью ждал возвращения футболиста, но тот до сих пор не прибыл в США.

Клуб прибегнул к дисциплинарным санкциям и оштрафовал футболиста на сумму, равную его двухнедельной зарплате — примерно на €200 тыс. «Я не знаю», — ответил Моуринью на вопрос одного из журналистов о том, вернется ли Марсьяль в команду.

Ранее сообщалось, что Марсьяль намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. При этом отмечалось, что клуб, и в частности вице-президент МЮ Эд Вудворд, против продажи футболиста, тогда как Моуринью готов расстаться с игроком.