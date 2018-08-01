Один из лучших бомбардиров в истории «Кайрата» близок к завершению карьеры
Нападающий «Окжетпеса» Алибек Булешев покинул команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Окжетпеса» Алибек Булешев покинул команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидер первой лиги отзаявил 37-летнего ветерана, который подумывает завершить игровую карьеру. В текущем сезоне на счету Булешева пять голов в 15 матчах.
Свою известность Булешев получил в качестве футболиста «Кайрата», став одним из лучших бомбардиров в истории клуба. Также успел поиграл за «Актобе», «Тараз», «Атырау», «Ордабасы», «Сункар» и «Жетысу». За сборную Казахстана провел девять матчей.
Добавим, что летом 2010 года Булешев уже заявлял о завершении карьеры, но в итоге вернулся в футбол спустя полгода.