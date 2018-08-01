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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Тобола» подал в отставку после вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Тобола» Владимир Никитенко подал в отставку после вылета из Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

Было ли принята отставка Никитенко, «Тобол» пока не уточнил. Команду он возглавил перед началом сезона.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Тур 1, 31.07.2018, 19:00
Пюник
1Тобол Кс0

Напомним, «Тобол» проиграл в гостях армянскому «Пюнику» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. Костанайский клуб выиграл в первом матче со счетом 2:1, но судьбу противостояния решило правило гостевого гола.

При этом в КПЛ «Тобол» идет на третьем месте. Костанайцы опережают идущий четвертым «Ордабасы» на шесть очков.

60-летний Никитенко до «Тобола» возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были «Актобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар». Также он был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны.

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