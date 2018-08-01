Главный тренер «Тобола» подал в отставку после вылета из Лиги Европы

Напомним, «Тобол» проиграл в гостях армянскому «Пюнику» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. Костанайский клуб выиграл в первом матче со счетом 2:1, но судьбу противостояния решило правило гостевого гола.



При этом в КПЛ «Тобол» идет на третьем месте. Костанайцы опережают идущий четвертым «Ордабасы» на шесть очков.



60-летний Никитенко до «Тобола» возглавлял молодежную сборную Казахстана, а до этого в его тренерский карьере были «Актобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар». Также он был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Команды Никитенко дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны.