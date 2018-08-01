«Звезда мундиаля»: Англия зовет лучшего бомбардира России

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Полузащитник сборной России Денис Черышев, с четырьмя голами ставший лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионате мира — 2018, вернулся в расположение своего клуба — испанского «Вильярреала».

К удивлению многих любителей футбола, игрока встретили в команде отнюдь не с распростертыми объятьями.

Нет, конечно, его радушно поприветствовали в клубном твитере словами «Русский вернулся!»…

… однако главный тренер Хави Кальеха явно дал понять, что не заинтересован в услугах игрока.

Это выглядит несколько странно, учитывая блестящее выступление Дениса на чемпионате мира, и совсем неудивительно, что за считанные дни уже появился клуб, который всерьез намерен побороться за россиянина, — английский «Эвертон».

«Газета.Ru» изучила, что в Испании и Англии думают о возможной смене клубной прописки Черышева.

Испания

В известной мадридской газете Marca вышел материал, посвященный трансферной кампании «Вильярреала».

Автор статьи утверждает, что клуб твердо намерен расстаться с тремя футболистами, и Черышев входит в их число.

«Возвращение полузащитника в «Желтую субмарину» из отпуска после чемпионата мира может получиться мимолетным, поскольку он не пользуется расположением главного тренера.

Если не произойдет чего-то экстраординарного, игрок покинет испанский клуб этим летом, — отмечает автор.

Одной из главных причин для продажи Черышева Marca называет тот факт, что прямо сейчас в составе «Вильярреала» находится 27 игроков с действующим контрактом, и до закрытия трансферного окна клуб твердо намерен разгрузить платежную ведомость.

Кроме того, продажа популярного нынче Черышева могла бы неплохо пополнить казну «Желтой субмарины», тем более что у него не прописана точная сумма отступных в контракте, и можно торговаться с потенциальными покупателями до последнего, подчеркивает журналист.

На портале Fichajes.net (fichajes — «трансферы» в переводе с испанского) появилась статья под заголовком «Вильярреал» потирает руки, размышляя о продаже игрока-открытия мундиаля.

Журналист Эктор Эндрю рассуждает о том, что россиянин настолько впечатлил своей игрой на чемпионате мира, что многие клубы уже задумались об его приобретении.

«Вильярреал» оказался перед двумя интересными опциями — позволить Черышеву уйти за внушительную сумму или просто наслаждаться его игрой на своем стадионе.

Кажется, что испанскому клубу все же стоило бы сделать ставку на россиянина, ведь он показал, что при доверии тренера и достаточном количестве игрового времени может быть футболистом, который решает исходы матчей, — делает вывод журналист.

В целом в Испании довольно высоко оценивают способности Черышева после чемпионата мира, хотя до турнира он котировался не очень высоко среди игроков Примеры. Теперь же пресса снова раздает ему те авансы, которые Денис получал, когда провел свой первый блестящий сезон в «Вильярреале» и был возвращен из аренды мадридским «Реалом».

Колумнист газеты AS Томас Ронсеро, к примеру, тогда писал:

«Мое внимание всегда привлекал Черышев, потому что это просто молния на левом фланге, и вдобавок у него очень точные пасы.

Несмотря на то, что Денис русский, он является мадридистом от самого сердца, и его отец Дмитрий с самого детства внушил парню любовь к нашему «сливочному» гербу.

Это был, пожалуй, лучший период Черышева в футболе.

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Англия

На Туманном Альбионе предсказуемо в восторге от возможного трансфера россиянина.

Газета Daily Mail выпустила материал с заголовком «Эвертон» запросил у «Вильярреала» трансфер Черышева после того, как он зажег на чемпионате мира.

«Бывший игрок «Реала» забил четыре мяча в очень красивом стиле и привлек этим внимание главного тренера «ирисок» Марку Силвы. Этим летом «Эвертон» уже приобрел 21-летнего нападающего Ришарлисона де Андраде из «Уотфорда», защитника Люку Диня из «Барселоны» и близок к подписанию еще одного оборонца «блауграны» Йерри Мины. Однако Силва намерен укреплять свой состав и дальше, — многообещающе уверяет автор статьи.

The Sun также на разные лады восхваляет Черышева, называя его в заголовке «звездой чемпионата мира».

«Вингер отличился четырьмя впечатляющими голами и довел свою сборную до престижной стадии ¼ финала мундиаля. Черышев мог бы дать «Эвертону» дополнительное преимущество на левом фланге атаки.

А уж его прицельные выстрелы с дальней дистанции могут принести команде не один гол из-за пределов штрафной площади, — отмечает издание.

Таким образом, испанские СМИ не особенно хотят отпускать Черышева из Примеры, а в Англии его, напротив, с нетерпением ждут, — интрига. Впрочем, эта трансферная сага не должна продлиться долго: «Вильярреал» твердо заявил, что решит вопрос до закрытия трансферного окна.