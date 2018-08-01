Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба попал в сферу интересов «Барселоны», утверждает Tuttosport.

Источник: AP 2018

По информации издания, несколько дней назад в Лос-Анджелесе с чемпионом мира встречался его соотечественник, бывший защитник каталонцев, а ныне технический директор клуба Эрик Абидаль.

Портал полагает, что «Барса» наняла Абидаля для усиления своих позиций на рынке французских игроков. Одним из таких может стать Погба, который по информации источника хочет уйти из английского клуба. Возможному трансферу мешает тот факт, что контракт 25-летнего хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира, забив один из голов в финале в ворота Хорватии (4:2).

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Арестован единственный счет ФК «Анжи»
«Звезда мундиаля»: Англия зовет лучшего бомбардира России
«В РФ хочу стать легендой». ЦСКА нашел замену Игнашевичу в глуши
СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка