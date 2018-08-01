СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле

Источник: РИА "Новости"

Мерсисайдцы этим летом приобрели голкипера Алиссона у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.

На Кариуса претендует «Байер», а «Барселона» и «Бешикташ» могут купить Миньоле. Сообщается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп выступает за продажу обоих голкиперов.