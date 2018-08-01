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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле

«Ливерпуль» готов расстаться с вратарями Лорисом Кариусом и Симоном Миньоле, утверждает Daily Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Мерсисайдцы этим летом приобрели голкипера Алиссона у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.

На Кариуса претендует «Байер», а «Барселона» и «Бешикташ» могут купить Миньоле. Сообщается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп выступает за продажу обоих голкиперов.

В минувшем сезоне Кариус провел 33 матча за «Ливерпуль» и пропустил 31 гол. Миньоле принял участие в 22 встречах и пропустил 30 мячей.

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