СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле
«Ливерпуль» готов расстаться с вратарями Лорисом Кариусом и Симоном Миньоле, утверждает Daily Telegraph.
«Ливерпуль» готов расстаться с вратарями Лорисом Кариусом и Симоном Миньоле, утверждает Daily Telegraph.
Мерсисайдцы этим летом приобрели голкипера Алиссона у «Ромы» за 62,5 миллиона евро.
На Кариуса претендует «Байер», а «Барселона» и «Бешикташ» могут купить Миньоле. Сообщается, что главный тренер «красных» Юрген Клопп выступает за продажу обоих голкиперов.
В минувшем сезоне Кариус провел 33 матча за «Ливерпуль» и пропустил 31 гол. Миньоле принял участие в 22 встречах и пропустил 30 мячей.