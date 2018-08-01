«Ювентус» и «Милан» согласовали обмен с участием Бонуччи, Кальдары и Игуаина
«Ювентус» и «Милан» успешно завершили переговоры по обмену с участием троих футболистов.
«Ювентус» и «Милан» успешно завершили переговоры по обмену с участием троих футболистов.
Клубы согласовали сделку и должны объявить о ней официально в ближайшее время, сообщает Sky Sport Italia.
По условиям обмена защитник Леонардо Бонуччи вернётся в «Ювентус», а защитник Маттиа Кальдара и нападающий Гонсало Игуаин перейдут в «Милан». Бонуччи и Кальдара перейдут в новые клубы без
Летом 2016 года «Ювентус» заплатил «Наполи» за Игуаина € 105 млн. За два года аргентинец провёл в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов.
Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в «Милан» примерно за € 40 млн.
Кальдара является игроком «Ювентуса» с 2017 года. Минувший сезон он провёл на правах аренды в «Аталанте».