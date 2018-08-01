Розетти станет старшим офицером УЕФА по вопросам судейства вместо Коллины

Розетти сменит 58-летнего соотечественника Пьерлуиджи Коллину, который оставил пост по личным причинам, о чем он объявил в среду во время судейских курсов в швейцарском Ньоне. 50-летний Розетти станет также главой судейского комитета УЕФА.

Ситуацию прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин. «Пьерлуиджи трудился в УЕФА с теми же пониманием и страстью, что и на футбольном поле в бытность арбитром. Хотел бы поблагодарить его за преданность своему делу все эти годы и за то, что он дал европейскому футболу в качестве старшего офицера УЕФА по вопросам судейства. Роберто — естественный выбор для этой должности, он обладает выдающимися опытом, знаниями и репутацией, я знаю, что он будет руководить комитетом страстно и с энтузиазмом», — сказал руководитель УЕФА.