Розетти станет старшим офицером УЕФА по вопросам судейства вместо Коллины
ТАСС, 1 августа. Итальянец Роберто Розетти станет старшим офицером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства. Об этом сообщает
ТАСС, 1 августа. Итальянец Роберто Розетти станет старшим офицером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства. Об этом сообщает
Розетти сменит 58-летнего соотечественника Пьерлуиджи Коллину, который оставил пост по личным причинам, о чем он объявил в среду во время судейских курсов в швейцарском Ньоне. 50-летний Розетти станет также главой судейского комитета УЕФА.
Ситуацию прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин. «Пьерлуиджи трудился в УЕФА с теми же пониманием и страстью, что и на футбольном поле в бытность арбитром. Хотел бы поблагодарить его за преданность своему делу все эти годы и за то, что он дал европейскому футболу в качестве старшего офицера УЕФА по вопросам судейства. Роберто — естественный выбор для этой должности, он обладает выдающимися опытом, знаниями и репутацией, я знаю, что он будет руководить комитетом страстно и с энтузиазмом», — сказал руководитель УЕФА.
Коллина завершил судейскую карьеру в 2005 году, а в 2010-м стал первым старшим офицером УЕФА по вопросам судейства. Розетти получил статус рефери международной категории в 2002 году и трудился арбитром ФИФА до 2010 года. Он отвечал за реализацию системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира в России, где ранее провел два года в качестве главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).