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20:29 (мск), источник: ТАСС

Розетти станет старшим офицером УЕФА по вопросам судейства вместо Коллины

ТАСС, 1 августа. Итальянец Роберто Розетти станет старшим офицером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Розетти сменит 58-летнего соотечественника Пьерлуиджи Коллину, который оставил пост по личным причинам, о чем он объявил в среду во время судейских курсов в швейцарском Ньоне. 50-летний Розетти станет также главой судейского комитета УЕФА.

Ситуацию прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин. «Пьерлуиджи трудился в УЕФА с теми же пониманием и страстью, что и на футбольном поле в бытность арбитром. Хотел бы поблагодарить его за преданность своему делу все эти годы и за то, что он дал европейскому футболу в качестве старшего офицера УЕФА по вопросам судейства. Роберто — естественный выбор для этой должности, он обладает выдающимися опытом, знаниями и репутацией, я знаю, что он будет руководить комитетом страстно и с энтузиазмом», — сказал руководитель УЕФА.

Коллина завершил судейскую карьеру в 2005 году, а в 2010-м стал первым старшим офицером УЕФА по вопросам судейства. Розетти получил статус рефери международной категории в 2002 году и трудился арбитром ФИФА до 2010 года. Он отвечал за реализацию системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира в России, где ранее провел два года в качестве главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

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