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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

Один из лучших бомбардиров в истории «Кайрата» объявил о завершении карьеры

37-летний нападающий Алибек Булешев завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил официальный сайт «Окжетпеса».

За кокшетауский клуб Булешев выступал с 2013 года, но первую часть прошлого сезона отыграл в «Ордабасы». За шесть лет он провел за «Окжетпес» 141 матч во всех турнирах и забил 58 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиров в истории «синегорцев».

Последний матч в карьере Булешев провел 21 июля, когда вышел на замену в игре с «Актобе-Жас» (2:0) и забил второй мяч «Окжетпеса».

Свою известность Булешев получил качестве футболиста «Кайрата» — он остается одним из лучшим бомбардиров в истории клуба. Также форвард успел поиграл за «Актобе», «Тараз», «Атырау», «Ордабасы», «Сункар» и «Жетысу». За сборную Казахстана в период с 2002 по 2004 год провел девять матчей.

Карьеру футболиста Булешев начинал в 1999 году. За 19 лет он успел по два раза стать чемпионом Казахстана в высшей и первой лигах и дважды выиграть Кубок РК. В КПЛ на его счету ровно 100 голов в 332 матчах, а в первой лиге — 62 мячей в 92 играх.

В заявлении «Окжетпеса» говорится, что Булешев займет административную должность в клубе, но какую именно — пока не уточняется.

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