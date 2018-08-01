Один из лучших бомбардиров в истории «Кайрата» объявил о завершении карьеры

За кокшетауский клуб Булешев выступал с 2013 года, но первую часть прошлого сезона отыграл в «Ордабасы». За шесть лет он провел за «Окжетпес» 141 матч во всех турнирах и забил 58 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиров в истории «синегорцев».

Последний матч в карьере Булешев провел 21 июля, когда вышел на замену в игре с «Актобе-Жас» (2:0) и забил второй мяч «Окжетпеса».

Свою известность Булешев получил качестве футболиста «Кайрата» — он остается одним из лучшим бомбардиров в истории клуба. Также форвард успел поиграл за «Актобе», «Тараз», «Атырау», «Ордабасы», «Сункар» и «Жетысу». За сборную Казахстана в период с 2002 по 2004 год провел девять матчей.

Карьеру футболиста Булешев начинал в 1999 году. За 19 лет он успел по два раза стать чемпионом Казахстана в высшей и первой лигах и дважды выиграть Кубок РК. В КПЛ на его счету ровно 100 голов в 332 матчах, а в первой лиге — 62 мячей в 92 играх.