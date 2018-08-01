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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: ВАР будет использоваться в новом сезоне чемпионата Франции

В новом сезоне чемпионата Франции будет использоваться система видеопомощи арбитрам (ВАР), утверждает France Football.

Источник: Reuters

Кроме того, данная технология будет работать на матчах Кубка Франции и Кубка французской лиги, начиная с четвертьфиналов.

Впервые ВАР будет использована на матче первого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Тулузой», который состоится 10 августа.

Данная система уже использовалась в чемпионатах Италии и Германии в минувшем сезоне.

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