СМИ: ВАР будет использоваться в новом сезоне чемпионата Франции
В новом сезоне чемпионата Франции будет использоваться система видеопомощи арбитрам (ВАР), утверждает France Football.
В новом сезоне чемпионата Франции будет использоваться система видеопомощи арбитрам (ВАР), утверждает France Football.
Кроме того, данная технология будет работать на матчах Кубка Франции и Кубка французской лиги, начиная с четвертьфиналов.
Впервые ВАР будет использована на матче первого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Тулузой», который состоится 10 августа.
Данная система уже использовалась в чемпионатах Италии и Германии в минувшем сезоне.