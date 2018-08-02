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09:20 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Челси» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 2 августа. Английские футбольные клубы «Арсенал» и «Челси» провели между собой матч в рамках Международного кубка чемпионов, в котором сильнее оказались подопечные подопечные Унаи Эмери (1:1, 6:5 — по пенальти). Встреча проходила в Дублине (Ирландия).

Источник: Reuters

«Челси» открыл счет на 5-й минуте матча — отличился немецкий защитник Антонио Рюдигер. «Арсенал» отыгрался в компенсированное ко второму тайму время усилиями французского нападающего Александра Ляказетта (90+3). В серии послематчевых пенальти точнее были канониры.

В другом матче французский «Лион» обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 3:2. В составе победителя голами отметились защитник Марсело (40-я минута), нападающие Бертран Траоре (45) и Мартин Террье (83). У португальского клуба отличился нападающий Пицци (59), еще один мяч «Лион» забил в свои ворота (64).

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Рома», «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», а также французский «Пари Сен-Жермен».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Каждый клуб должен провести в рамках турнира три игры. Команды борются за первенство в общей турнирной таблице. «Арсенал» занимает 3-е место (6 очка в 3 матчах), «Челси» расположился на 8-м (3 очка в 2 матчах). «Лион» благодаря победе поднялся на 7-е место (3 очка в 1 матче), а «Бенфика» опустилась на 11-ю строчку (2 очка в 3 матчах), лидирует «Тоттенхэм» (7 очков в 3 матчах).

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