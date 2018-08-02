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09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чех взял два пенальти от «Челси», Эмери выиграл первое дерби

В среду вечером состоялись два матча главного клубного турнира межсезонья.

Источник: Reuters

У ЭМЕРИ РАЗЫГРАЛСЯ 18-ЛЕТНИЙ ЮНОША

«Арсенал» — «Челси» — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 6:5

Голы: Рюдигер, 5 (0:1). Ляказетт, 90+3 (1:1).
Нереализованный пенальти: Мората (Челси), 15 (вратарь)
Серия пенальти: Дринкуотер — 0:1. Ляказетт — 1:1. Абрахам — 1:2. Нелсон — 2:2. Моузес — 2:3. Гендузи — 3:3. Эмерсон — 3:4. Мэйтланд-Найлс — 4:4. Пиазон — 4:5. Езил — 5:5. Лофтус-Чик — 5:5 (вратарь). Ивоби — 6:5.

«Арсенал»: Чех, Бельерин (Чемберс, 79), Мустафи, Папастатопулос, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 70), Мхитарян (Нелсон, 72), Эль-Нени, Гендузи, Смит-Роу (Ивоби, 63), Езил, Обамеянг (Ляказетт, 72).

«Челси»: Кабальеро (Булька, 78), Аспиликуэта (Дзаппакоста, 63), Давид Луиз (Кристенсен, 46), Рюдигер (Моузес, 63), Алонсо (Эмерсон, 63), Фабрегас (Дринкуотер, 46), Баркли (Бакайоко, 78), Жоржинью (Лофтус-Чик, 78), Педро (Абрахам, 63), Мората (Ампаду, 63), Хадсон-Одои (Пиазон, 85).

Старт английского сезона все ближе. «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» уже покинули Америку, «Арсенал» вернулся из Сингапура, а «Челси» и вовсе никуда из Европы не уезжал. Уже в воскресенье Маурицио Сарри ждет официальный английский дебют в сражении за Суперкубок с «Манчестер Сити», так что дерби в Дублине стало для синих чем-то вроде генеральной репетиции.

Пока нынешний «Челси» команда-загадка. Слухов вокруг клуба много, но кроме переехавшего вслед за тренером из Неаполя Жоржинью новичков на «Стэмфорд Бридж» нет. А ведь трансферное окно в Англии в соответствии с новыми правилами захлопнется одновременно со стартом чемпионата, и сомнений относительно кадрового обновления в клубе Романа Абрамовича все больше.

Синие скорее стараются удержать своих звезд — Куртуа, Виллиана, Азара и Канте. Французу уже предложен новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом «Челси». Пока же Сарри изыскивает внутренние резервы. Например, итальянец очаровал своим подходом решившего остаться в Лондоне Давида Луиза, дает играть Морате и Баркли, а также пообещал больше доверять здорово смотревшемуся во время аренды в Дортмунде Батшуайи.

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С наследием Антонио Конте покончено. Никаких трех центральных защитников и обожаемые новым тренером 4−3−3. Как и «Наполи», «Челси» явно ставит на активные дебюты. В среду за четверть часа Рюдигер успел отличиться при подаче углового, а Мората упустил шанс удвоить счет, не реализовав пенальти.

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Во втором тайме номинальные гости поменяли всех игроков, тогда как Унаи Эмери уже наигрывает основной состав. Правда, в Дублине острота исходила от вышедших на замену футболистов. Верные шансы упустили Ивоби и Ляказетт, но француз все же спас игру в компенсированное время, когда ему фактически попал в ногу отдавший в двух последних матчах три голевых паса 18-летний Нелсон. Юноша и свой удар в серии пенальти реализовал. «Канониры» исполнили ее безупречно, а Чех справился с шестым по счету 11-метровым в исполнении Лофтуса-Чика.

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«ЛИОН» НАЧАЛ С ПОБЕДЫ

«Бенфика» — «Лион» — 2:3 (0:2)

Голы: Марселу, 40 (0:1). Траоре, 45 (0:2). Пиззи, 59 (1:2), Марселу, 64 — в свои ворота (2:2). Террье, 83 (2:3).

«Бенфика»: Влаходимос, Андре Алмейда, Жардел (Самарис, 84), Гримальдо (Юри Рибейру, 85), Р. Диас (Конти, 46), Фейса (Альфа Семеду, 71), Пиззи (Рафа Силва, 71), Сальвио (Жонас, 71), Серви (Живкович, 46), Гедсон Фернандеш (Лема, 85), Феррейра (Кастильо, 46).

«Лион»: Горгелен, Морель, Марселу, Тете, Менди (Дюбуа, 66), Ндомбеле (Диоп, 66), Тузар Ауар (Ферри, 75), Траоре (Рафаэл, 87), Депай (Корне, 74), Мариано Диас (Террье, 66).

Последним из восемнадцати участников турнира в борьбу вступил «Лион», немного испортивший футбольный праздник Мадейре, восторженно приветствовавшей вернувшуюся на родину «Бенфику». Удвоивший преимущество гостей Траоре расправился с обороной и вратарем просто играючи.

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Французы забили четыре мяча из пяти, причем вышедший на поле с капитанской повязкой Марселу поразил как чужие, так и собственные ворота.

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Однако лиссабонские «орлы», как и в матче с «Боруссией», отыгрались с 0:2. Но если в первой для себя игре турнире они преуспели в серии пенальти, то в заключительной встрече дело до нее не дошло из-за зазевавшихся в собственной штрафной защитников.

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