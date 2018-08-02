Игуаин попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Вечером в среду он прибыл в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с россонери.

— Я отлично себя чувствую. В четверг пройду медосмотр и надеюсь подписать контракт с «Миланом», — приводит Football Italia слова Игуаина. — Хотелось бы поприветствовать фанатов «Милана» и поблагодарить болельщиков «Ювентуса» за поддержку. Вместе мы провели два года. Надеюсь, с «Миланом» я достигн максимально высоких вершин.