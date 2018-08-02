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10:03 (мск), источник: ТАСС

Туринский «Ювентус» по пенальти обыграл сборную звезд MLS в товарищеском матче

ТАСС, 2 августа. Итальянский «Ювентус» в серии пенальти обыграл команду, составленную из звезд североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Товарищеский матч прошел в Атланте (США).

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе итальянского клуба мяч забил нападающий Андреа Фавилли (21-я минута), у соперника отличился Джозеф Мартинес (26), представляющий местный клуб «Атланта Юнайтед». В серии пенальти точнее были футболисты «Ювентуса» — 5:3.

В составе сборной MLS играли известные по выступлениям в Европе мексиканцы Карлос Вела и Джонатан дос Сантос, а также итальянец Себастьян Джовинко.

Выставочные матчи звезд MLS против европейских команд проходят с 2005 года, первым соперником стал английский «Фулхэм». Тогда сборная североамериканской лиги разгромила английский клуб со счетом 4:1. Преимущество по общему количеству побед также имеет команда звезд MLS, которая выигрывала семь раз. Европейские команды праздновали успех шесть раз.

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