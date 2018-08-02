«Дзюба с техникой Головина». История российского юниора, который уже в «ПСЖ»

Источник: Советский спорт

Речь о «ПСЖ», где уже несколько лет играет Максим Самойлов. Пока, правда, только за юношеские команды: российский полузащитник уже более трех лет занимается в системе парижского клуба. В прошлом году полузащитник получил приглашение в юношескую сборную России (U-15), которую тренирует Станислав Коротаев.

«ПОДКУПИЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ САМОЙЛОВА»

— Как вы узнали про Максима Самойлова? — первый вопрос Станиславу Коротаеву.

— У нас была информация, что в «ПСЖ» есть российский мальчишка, играет за юношескую команду. Мы навели о нем справки и решили вызвать на первый селекционный сбор в Сочи. Это было в конце ноября — начале декабря прошлого года.

— Когда посмотрели на Самойлова, подтвердилась информация, которой вы располагали о нем?

— Подкупила довольно хорошая техническая и тактическая оснащенность Максима. Это бросилось в глаза с первых же тренировок. Плюс большая заряженность на работу. Он приехал с огромным желанием стать игроком нашей сборной, в которой собраны ребята 2003 года рождения. Тем более, команда только начинала формироваться. Но у нас не получилось посмотреть его в контрольных матчах — Самойлов на четвертый день сломал руку. Но парень произвел очень хорошее впечатление, и было понятно, что на следующий сбор мы его точно пригласим.

— Когда удалось посмотреть на Самойлова в игре?

— На следующем сборе, он проходил в феврале этого года в Турции, где мы сыграли два матча против сборной хозяев.

— Как он выглядел?

— В первом матче вышел на замену во втором тайме и усилил игру. Создал момент партнерам, у самого был хороший момент. Второй матч Самойлов провел почти полностью, в конце я его заменил. Ему нужно вписаться в игровые схемы нашей команды. Выглядел Самойлов неплохо, но я вижу, что он может играть лучше. Максим отработал весь сбор, и мы уже могли посмотреть, как он ведет себя в быту, как психологически вписывается в коллектив.

— Как?

— Чувствовалось, что парень несколько лет живет за границей, у него уже немного другой менталитет. Но Максим проявил себя молодцом — быстро все схватывал, понимал наши требования, что нужно быть ближе к коллективу, быстрее в него вливаться.

— Европейский менталитет как раз отличает дружелюбность, открытость. Разве в этом плане могли возникнуть проблемы?

— Не в этом дело. Например, он не понимал какие-то шутки. Все ребята смеются, один Максим не смеется. Либо реагирует с задержкой. Я с ним беседовал, он отвечал, что вначале переводит с русского на французский, потом уже вникает в смысл. Еще нужно учесть, что Самойлов один из Европы. В сборной, допустим, три человека из «Спартака», трое — из «Локомотива». У всех уже есть какой-то круг общения, а Максим в этом плане один. Но он терпеливо переносил все трудности, потому что четко понимал для чего приехал. Это его сильное качество — целеустремленность.

«НУ ФОТОГРАФИРОВАЛСЯ ТЫ С ИБРАГИМОВИЧЕМ. И ЧТО?»

— Как команда приняла легионера из знаменитого клуба, которого в Париже прозвали Ибрагимовичем?

— По-разному, и это нормально. С кем-то у Максима сразу наладился контакт, кто-то не очень впечатлился названием его клуба. Ну фотографировался ты с Ибрагимовичем, а мы за «Спартак» играем и с условным Дзюбой фотографировались. На это ребята не очень обращают внимание. Для них главное — как ты проявляешь себя на поле.

— Самойлов отлично обращается с мячом на уровне циркачей-жонглеров. Выделяется он своей техникой?

— Не могу сказать, что сильно превосходит в технике других ребят. Можно научиться хорошо жонглировать, если поставить себе такую цель. Но на жонглирование не стоит обращать большое внимание, оценить технику футболиста можно только по техническому исполнению в игровых ситуациях. Это и работа с мячом на скорости, умение играть в касание, отдавать точные передачи и. т.д. В каких-то компонентах Самойлов выглядит лучше, в каких-то были ребята посильнее его. Но Максим быстрее принимает решения.

— Вы сказали, что он хорошо подготовлен тактически. В чем это выражается?

— Максим более качественно доставляет мяч партнеру в определенную точку. Не просто пинает, а именно пасует так, чтобы партнеру было удобно принимать, чтобы мяч не оказался у соперника. Эти моменты в подготовке Самойлова бросаются в глаза.

— Правда, что в 15 лет рост Самойлова уже выше 180 см.

— Где-то 182. Он высокий, худой.

— Мы с коллегами обсуждали Самойлова, и кто-то бросил фразу: это Дзюба с техникой Головина.

— Не стал бы давать ему такую характеристику. Данные у парня хорошие, перспектива есть. А на Дзюбу он точно не будет похож — фактура не та. Самойлов высокий и поджарый.

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«ПОЖЕЛАЛ ЕМУ ДОСТИЧЬ УРОВНЯ ИНЬЕСТЫ»

— Спрашивали Максима, как проходят тренировки в «ПСЖ»?

— Таких вопросов не задавал. Говорил ему, что мы будем делать на наших тренировках. Объяснял, что если ему что-то из этого не знакомо, все это надо выполнять. Потому что это мое видение игры команды, и его роли в нашей команде.

— После того февральского были еще сборы?

— Был турнир в Италии. Надо понимать, что команда находится в стадии формирования, необходимо больше игровой практики. В каких-то моментах ребята недопонимают Самойлова, в каких-то он недопонимает. Пока идет притирка. Я вижу его в роли одного из лидеров. Но для этого Самойлову нужно ярче проявлять себя на футбольном поле. Пока не все получается, но Максим целеустремленный парень.

— Вы спрашивали Самойлова про его предпочтения, на кого он хочет быть похожим?

— Да, разговаривали. Он сказал, что ему очень нравится Андрес Иньеста. На что я сказал: «Дай бог, чтобы ты достиг его уровня».

— Расспрашивали его о парижской жизни?

— Максим не слишком разговорчив. Знаю, что мама работает, живет он не в интернате, а дома. Это все.

— На кого из действующих футболистов он похож?

— Ни с кем сравнивать не хочу, чтобы не давать повода для шуток. Повторю только, что потенциал с Самойлова хороший и большое желание работать.

— С какой страной он связывает свою взрослую карьеру. Не хочет ли вернуться в «Спартак»?

— Мне кажется, он настроен только на Европу. Парень уже находится в системе такого большого клуба, стартовая позиция очень хорошая.