«Дзюба с техникой Головина». История российского юниора, который уже в «ПСЖ»
Переход Александра Головина в «Монако» стал самым громким событием трансферного лета: очень давно никто из российских игроков не попадал в европейские
Переход Александра Головина в «Монако» стал самым громким событием трансферного лета: очень давно никто из российских игроков не попадал в европейские
Речь о «ПСЖ», где уже несколько лет играет Максим Самойлов. Пока, правда, только за юношеские команды: российский полузащитник уже более трех лет занимается в системе парижского клуба. В прошлом году полузащитник получил приглашение в юношескую сборную России (U-15), которую тренирует Станислав Коротаев.
«ПОДКУПИЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ САМОЙЛОВА»
— Как вы узнали про Максима Самойлова? — первый вопрос Станиславу Коротаеву.
— У нас была информация, что в «ПСЖ» есть российский мальчишка, играет за юношескую команду. Мы навели о нем справки и решили вызвать на первый селекционный сбор в Сочи. Это было в конце ноября — начале декабря прошлого года.
— Когда посмотрели на Самойлова, подтвердилась информация, которой вы располагали о нем?
— Подкупила довольно хорошая техническая и тактическая оснащенность Максима. Это бросилось в глаза с первых же тренировок. Плюс большая заряженность на работу. Он приехал с огромным желанием стать игроком нашей сборной, в которой собраны ребята 2003 года рождения. Тем более, команда только начинала формироваться. Но у нас не получилось посмотреть его в контрольных матчах — Самойлов на четвертый день сломал руку. Но парень произвел очень хорошее впечатление, и было понятно, что на следующий сбор мы его точно пригласим.
— Когда удалось посмотреть на Самойлова в игре?
— На следующем сборе, он проходил в феврале этого года в Турции, где мы сыграли два матча против сборной хозяев.
— Как он выглядел?
— В первом матче вышел на замену во втором тайме и усилил игру. Создал момент партнерам, у самого был хороший момент. Второй матч Самойлов провел почти полностью, в конце я его заменил. Ему нужно вписаться в игровые схемы нашей команды. Выглядел Самойлов неплохо, но я вижу, что он может играть лучше. Максим отработал весь сбор, и мы уже могли посмотреть, как он ведет себя в быту, как психологически вписывается в коллектив.
— Как?
— Чувствовалось, что парень несколько лет живет за границей, у него уже немного другой менталитет. Но Максим проявил себя молодцом — быстро все схватывал, понимал наши требования, что нужно быть ближе к коллективу, быстрее в него вливаться.
— Европейский менталитет как раз отличает дружелюбность, открытость. Разве в этом плане могли возникнуть проблемы?
— Не в этом дело. Например, он не понимал
«НУ ФОТОГРАФИРОВАЛСЯ ТЫ С ИБРАГИМОВИЧЕМ. И ЧТО?»
— Как команда приняла легионера из знаменитого клуба, которого в Париже прозвали Ибрагимовичем?
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— Самойлов отлично обращается с мячом на уровне
— Не могу сказать, что сильно превосходит в технике других ребят. Можно научиться хорошо жонглировать, если поставить себе такую цель. Но на жонглирование не стоит обращать большое внимание, оценить технику футболиста можно только по техническому исполнению в игровых ситуациях. Это и работа с мячом на скорости, умение играть в касание, отдавать точные передачи и. т.д. В
— Вы сказали, что он хорошо подготовлен тактически. В чем это выражается?
— Максим более качественно доставляет мяч партнеру в определенную точку. Не просто пинает, а именно пасует так, чтобы партнеру было удобно принимать, чтобы мяч не оказался у соперника. Эти моменты в подготовке Самойлова бросаются в глаза.
— Правда, что в 15 лет рост Самойлова уже выше 180 см.
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— Мы с коллегами обсуждали Самойлова, и
— Не стал бы давать ему такую характеристику. Данные у парня хорошие, перспектива есть. А на Дзюбу он точно не будет похож — фактура не та. Самойлов высокий и поджарый.
«ПОЖЕЛАЛ ЕМУ ДОСТИЧЬ УРОВНЯ ИНЬЕСТЫ»
— Спрашивали Максима, как проходят тренировки в «ПСЖ»?
— Таких вопросов не задавал. Говорил ему, что мы будем делать на наших тренировках. Объяснял, что если ему
— После того февральского были еще сборы?
— Был турнир в Италии. Надо понимать, что команда находится в стадии формирования, необходимо больше игровой практики. В
— Вы спрашивали Самойлова про его предпочтения, на кого он хочет быть похожим?
— Да, разговаривали. Он сказал, что ему очень нравится Андрес Иньеста. На что я сказал: «Дай бог, чтобы ты достиг его уровня».
— Расспрашивали его о парижской жизни?
— Максим не слишком разговорчив. Знаю, что мама работает, живет он не в интернате, а дома. Это все.
— На кого из действующих футболистов он похож?
— Ни с кем сравнивать не хочу, чтобы не давать повода для шуток. Повторю только, что потенциал с Самойлова хороший и большое желание работать.
— С какой страной он связывает свою взрослую карьеру. Не хочет ли вернуться в «Спартак»?
— Мне кажется, он настроен только на Европу. Парень уже находится в системе такого большого клуба, стартовая позиция очень хорошая.
— Когда следующий сбор вашей команды?
— Скоро будет турнир, но Самойлова на него вызывать не буду. Хочу посмотреть других ребят на его позиции. В сентябре пройдет турнир в Прибалтике, туда Максима вызову. Но главное, чтобы клуб его отпустил. Частенько игроков не отпускают в сборные: у клуба свой календарь, свои турниры.