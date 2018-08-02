СМИ: Тренерам в английской премьер-лиге разрешат смотреть видеоповторы во время игр

Как информирует издание, в регламент турнира перед началом нового сезона внесены соответствующие поправки. Отмечается, что находящиеся на скамейке тренеры смогут пользоваться мобильными телефонами или планшетами, чтобы смотреть повторы фрагментов игры или неоднозначных моментов.

В материале говорится, что премьер-лига признала, что предотвратить тайное использование технологий невозможно. Ранее применение средств электронной коммуникации разрешалось только в том случае, когда речь шла об угрозе жизни или здоровью игроков.