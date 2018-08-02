СМИ: Тренерам в английской премьер-лиге разрешат смотреть видеоповторы во время игр
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренеры клубов английской футбольной
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тренеры клубов английской футбольной
Как информирует издание, в регламент турнира перед началом нового сезона внесены соответствующие поправки. Отмечается, что находящиеся на скамейке тренеры смогут пользоваться мобильными телефонами или планшетами, чтобы смотреть повторы фрагментов игры или неоднозначных моментов.
В материале говорится, что