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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Очоа близок к переходу в «Наполи»

«Наполи» близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа, сообщает La Repubblica.

Источник: РИА "Новости"

Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря «Стандарта» после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму. По данным источника, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Во время межсезонья «Наполи» покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешёл в «Милан». Очоа был основным голкипером сборной Мексики на двух последних чемпионатах мира. Мексиканцы в обоих случаях выходили в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Очоа входит в сферу интересов «Наполи», но не является приоритетным вариантом итальянского клуба.

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