Очоа близок к переходу в «Наполи»
«Наполи» близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа, сообщает La Repubblica.
«Наполи» близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа, сообщает La Repubblica.
Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря «Стандарта» после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму. По данным источника, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.
Во время межсезонья «Наполи» покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешёл в «Милан». Очоа был основным голкипером сборной Мексики на двух последних чемпионатах мира. Мексиканцы в обоих случаях выходили в
Ранее сообщалось, что Очоа входит в сферу интересов «Наполи», но не является приоритетным вариантом итальянского клуба.