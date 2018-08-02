Очоа близок к переходу в «Наполи»

Источник: РИА "Новости"

Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря «Стандарта» после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму. По данным источника, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Во время межсезонья «Наполи» покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешёл в «Милан». Очоа был основным голкипером сборной Мексики на двух последних чемпионатах мира. Мексиканцы в обоих случаях выходили в плей-офф турнира.