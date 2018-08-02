Розетти заменил Коллину в УЕФА. В Италии ждут побед «Ювентуса»

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В первый день августа судейский корпус Европы вздрогнул. На летнем семинаре арбитров в Ньоне 58-летний Коллина объявил об уходе с обоих постов в УЕФА. Он больше не старший офицер по судейству (странно звучит, но так действительно уже восемь лет называется эта должность, которую все эти годы занимал Пьерлуиджи) и не председатель судейского комитета.

Ему на смену приходит другой итальянец — 50-летний Роберто Розетти. Он займет обе освободившихся должности. Его, кстати, в среду на семинаре в Швейцарии не было.

НЕОЖИДАННОСТЬ

Неожиданным стало не столько расставание с Коллиной, объяснившим свое решение причинами «личного характера», сколько выбор нового судейского руководителя. Потому что в преемники прочили 60-летнего шотландца Хью Далласа. Опытного, грамотного специалиста, работавшего на разных руководящих постах как у себя в стране, так и в УЕФА.

КОЛЛИНА

А вот отъезд Коллины из Ньона давно прогнозировался.

Пьерлуиджи в последние годы сидел на трех мягких креслах. Он долгое время числился руководителем украинских арбитров, периодически жил на Украине, давал семинары, изредка встречался с местными журналистами. Получал при этом, по неофициальным данным, от 300 до 500 тысяч долларов в год. О соотношении «цена-качество», наверное, лучше рассуждать украинцам. Со стороны же выглядело так, что кардинальных улучшений не случилось, арбитров европейского и мирового уровня итальянец не воспитал, число скандалов осталось прежним.

— Не знаю, когда это закончится, — заявил лет шесть назад Алексей Белик, выступавший за запорожский «Металлург». — Только у нас, в нашей «стране дураков» может происходить такое. Товарища Коллину позвали. Дали ему денег. Пару миллионов. Он сидит. Посмотрит, посмотрит, потом даст одно интервью в месяц и сидит дальше. Контракт продлевает. Спасибо, Коллина, что так судите нас, спасибо большое!

Трудно сказать, кто первым произнес слово «развод» — федерация футбола Украины или сам Коллина — но в итоге сотрудничество благополучно завершилось.

Однако у знаменитого судьи власти не убавилось. Наоборот. Он со временем стал необычным футбольным чиновником. Не уверен, есть ли аналоги. Коллина начал руководить судейством не только в Европе (сначала он пришел в УЕФА), но и в мире (затем появился и в ФИФА).

В ФИФА относительную конкуренцию ему составлял 49-летний швейцарский итальянец Массимо Бузакка, но по поведению обоих на пресс-конференции во время чемпионата мира-2018 было очевидно — главный все же Коллина. К тому же у Бузакки этим летом заканчивался контракт с ФИФА, и де-юре его пост главы судейского департамента должен был занять Пьерлуиджи.

Вопрос был только в том, как долго Коллина просидит в двух креслах в Ньоне (УЕФА) и Цюрихе (ФИФА). И как он сумеет поладить с двумя президентами, у которых разные взгляды на судейство.

Как известно, Джанни Инфантино (еще один швейцарский итальянец в ФИФА) двумя руками, двумя ногами и головой за использование видеоарбитров в футболе. А Александер Чеферин (глава УЕФА) на данный момент против этого новшества и не дает добро на его применение в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Трудно, наверное, сегодня в Ньоне говорить одно Чеферину, а завтра в Цюрихе совершенно другое — Инфантино.

Видимо, жизнь (и президенты) заставила Коллину сделать выбор. Конечно, в пользу ФИФА. А на еще не остывшее кресло в УЕФА Пьерлуиджи посадил соотечественника — Розетти.

РОЗЕТТИ

Лучезарный, загорелый, холеный Роберто хорошо известен в России. Розетти, влюбивший в себя большинство (или всех?) сотрудниц РФС, возглавлял наш судейский департамент с июня 2011 года по декабрь 2013-го.

Неплохо заработал. По неподтвержденным официально данным, его годовая зарплата составляла 1 000 000 (один миллион) евро. Предмет зависти Коллины.

И повод для конфликта, который однажды устроил Юрий Баскаков, помогавший Розетти в департаменте. Высказал он недовольство тем, что я «лезу» в финансовые дела Роберто. Нехорошо, мол. Настоятельно рекомендовал так больше не делать. А то внутренние органы могут отказать.

Ирония судьбы — позже заболел сам Юрий Валерьевич. Начало болезни совпало с приходом в РФС Николая Толстых, который знает про бывшего арбитра больше, чем он сам. Причем заболел Баскаков настолько серьезно, что уже вскоре написал заявление о невозможности выполнения функциональных обязанностей. Где-то оно, наверное, в отделе кадров лежит. Бывает же.

Сам же Розетти конфликтов избегает. Он умеет нравится. И пользуется этим умением. Тут Роберто может посоревноваться с Гусом Хиддинком. Еще одним иностранцем, от которого ждали вклада в развитие российского футбола. Не заумных разговоров, а реального вклада в реальное развитие. Как говорится, в долгую.

Победивших, увы, не будет.

В наследство от Хиддинка остались бронзовые медали Евро-2008 и два памятных матча — с Англией и Голландией. В наследство от Розетти — воспоминания арбитров, для которых он стал на пару лет надежной защитой от наездов клубов и журналистов. Ни школ, ни методики, ни развития. Кроме разговоров и нескольких поездок за пределы Москвы в роли свадебного генерала у Роберто ничего не было.

Хотя нет. В память вгрызлась брошенная им фраза. Про то, как все плохо с судейством в России и как хорошо в Италии. Что у нас арбитров нет, а там их — море. Это было сказано нам — здесь в Москве. Человеком, которому платили миллион. Не за такие выводы, а за то, чтобы у нас стало хорошо. И не так «хорошо», как в Италии, где скандал на скандале.

Возможно, мой взгляд со стороны субъективен и в чем-то ошибочен. Возможно, Роберто лучше, чем иные судейские руководители, вел учебные сборы. Заботился об уменьшении жировой прослойки. Возможно, он четче, чем другие, разъяснял трактовки правил. Но, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших арбитров называл себя учеником Розетти.

Некоторые благодарны ему — это факт. За доверие, за моральную поддержку, за то, что оставил в списках арбитров, несмотря на ошибки. За то, что раскрепостил. И, видимо, в целом за ту атмосферу, что была в судейском коллективе в то время. Не зря же многие собрались в ресторане, устроив проводы Роберто, когда тот покидал Россию.

Кто-то до сих пор общается с ним. Насколько мне известно, добрые отношения с Розетти сохранил нынешний руководитель российских судей Александр Егоров. Они встречались в Санкт-Петербурге на Кубке конфедераций-2017. Прокатились на катере, поужинали.

ВАР

В последние годы Розетти концентрировался на проекте ВАР. Он, например, курировал видеоарбитров на чемпионате мира в России. Видеоповторы — это и его детище.

Что же получается? На кандидатуре Роберто настоял Коллина — чтобы один итальянец сохранял курс, выбранный другим итальянцем, и продолжал его дело?

Или же Чеферин решил использовать опыт Розетти и все-таки открыть дверь в еврокубки видеоарбитрам?

Только все сто раз отмерив, двести раз протестировав и тысячу раз проверив и перепроверив. Чтобы не было накладок, как на мировом первенстве-2018.